Танцующие молнии и мастер-классы: В Севастополе откроется парк «Космодрайв»

В Севастополе 14 сентября откроется большой парк приключений для всей семьи «Комсодрайв». Посетить его можно в ТЦ «New Соловьи».

Как отмечают организаторы, развлечений в парке хватит всем – и детям, и взрослым. Ребенок сможет увлечься, даже если ему немного больше двух лет. В игровом стиле здесь расскажут о гравитации и электричестве, о планетах и загадках вселенной. Наука для детей превратится настоящее волшебство.

- Около года назад у нас родилась идея создать масштабную интерактивную площадку для всей семьи. И вот, мы уже объехали 24 города! Люди благодарят нас за этот проект, уже есть больше 600 тысяч положительных отзывов, - сообщают организаторы.

«Космодрайв» - это не музей или выставка, где можно наблюдать за экспонатами только за стеклом, и вести себя очень тихо. В семейном парке можно все трогать, много общаться и даже бегать - пространства для этого хватит всем.

Развлечения можно найти для всех членов семьи. Фото: "Космодрайв"

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

Посетителям парка покажут шоу с танцующими молниями и эксперимент с генератором Ван де Граафа.

«Космодрайв» предлагает 47 приключений на любой возраст и вкус: здесь можно прогуляться по МКС в виртуальной реальности, увидеть опыты с электричеством, ощутить повышенную гравитацию Юпитера, «встретиться» с пришельцами. Все чудеса «Космодрайва» пока неизвестны, но открытие парка обещает стать самым ярким событием осени.

Здесь же можно измерить свой вес, рост, биопараметры, проверить себя на выносливость и получить сертификат на полет в космос. Детям, которые любят творчество, понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3d-ручкой, создать собственную сверкающую вселенную в пробирке или шлем космонавта.

ЦЕНЫ

Все мастер-классы оплачиваются отдельно, цены от 150 до 350 рублей. Посещение космического парка – отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

Все дети до 3 лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь https://vk.com/topic-171637981_39678509. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

«Космодрайв» откроется на втором этаже в ТЦ «New Соловьи» уже 14 сентября и будет работать до 13 октября. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Адрес: ул. Соловьева, д. 12, ТЦ «New Соловьи», 2 этаж (вход со стороны Дисконт центра).