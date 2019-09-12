Как фигурист Алексей Ягудин отдыхает с семьей в Крыму: Эксклюзивные фото

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин уже больше двух месяцев находится в Крыму на гастролях. А вместе с ним и его красавица-жена Татьяна Тотьмянина, не уступающая ему в мастерстве. Супруги играют роли Меркуцио и Джульетты в постановке Ильи Авербуха.

График у них напряженный, ведь шоу «Ромео и Джульетта» в Ялте проходит практически каждый день. Но звезды фигурного катания нашли время, чтобы объездить практически весь Крым, искупаться в море и посмотреть местные достопримечательности.

Ласточкино гнездо - один из обязательных пунктов программы. Фото: семейный архив

- В Крыму спокойно, приятный и мягкий климат, чистая вода, а самое главное – здесь красивая природа, - рассказал «КП-Крым» Алексей Ягудин, - А еще очень много достопримечательностей! Мы успели посетить Ливадийский дворец, Воронцовский, Ласточкино гнездо, Балаклаву и другие места. Есть мысы и бухты вообще с белым песком. Не зря именно здесь, в Крыму, отдыхали топовые фигуры нашей страны.

Почти два месяца лета дочки провели в Крыму вместе с родителями. Фото: семейный архив

Накупаться вдоволь в Крыму у Алексея не получилось из-за плотного графика.

- В полную силу отдыхать, загорать и купаться мы, конечно, не можем. Потому что выступления каждый вечер, и нужно много кататься. Потому стараемся себя беречь, - говорит фигурист.

Иногда можно позволить себе и пиццу съесть. Фото: семейный архив

Вместе с Татьяной и Алексеем летом в Крыму проводят время их дочурки.

- С первого же дня гастролей мы всем «табором» приехали на машине - я, Таня, Мишель, Лиза и одна из собак. А на второй машине ехала няня с другой собакой. Так что, все лето проводили вместе, хотя у меня сумасшедший график, - говорит Ягудин.

Мишель и Лизе понравились крымские аттракционы. Фото: семейный архив

Семья была вместе в первой половине дня. Дочки были в восторге от батутов и местных аттракционов. Правда, в конце августа они уехали, чтобы начать новый учебный год.

А в конце сентября закончатся и крымские гастроли Татьяны и Алексея. Семье фигуристов так понравилось в Крыму, что они присматривали здесь землю, а еще - школу для дочек.

- Клянусь, смотрели участки и жилье на полуострове. Из Москвы до Сочи лететь два с половиной часа, а до Крыма два. Здесь климат очень хороший, - поделился Ягудин.

Днем отдых, а вечером - работа. Фото: семейный архив

Землю Ягудин присматривал в Балаклаве и Севастополе: там семье фигуристов больше всего понравилось.

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