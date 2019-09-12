2019-09-12T18:27:59+03:00
Общество

Где и когда в Крыму пройдет «Кросс нации 2019»

В Симферополе в забеге примут участие больше 2 тысяч человек
Надежда ДАЦЮК
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21 сентября будет забег в Симферополе, а 22-го - в евпатории21 сентября будет забег в Симферополе, а 22-го - в евпаторииФото: Виталий ПАРУБОВ
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Крымчан приглашают принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2019». В министерстве спорта РК информируют, что забеги пройдут в двух городах - Евпатории и Симферополе.

К участию в легкоатлетическом пробеге приглашаются любители здорового образа жизни, у которых нет медицинских противопоказаний.

Если вы хотите принять участие в забеге, приходите 21 сентября в Ботанический сад КФУ в 8.00. Кроме того, регистрация участников будет идти с 10.00 около гостиницы «Москва».

Затем участники «Кросса нации» смогут выбрать себе дистанцию по душе. По улице Воровского планируются забеги на один и четыре километра, а в Ботаническом саду соревнования пройдут на дистанциях шесть и восемь километров.

Торжественное открытие «Кросса нации» начнется в 12.00.

В Симферополе в дне бега поучаствуют не меньше 2000 жителей и гостей города.

22 сентября легкоатлетические пробеги пройдут в Евпатории, там можно будет пробежать на дистанции 8 и 12 километров.

КАК ПОДАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

С 16 по 20 сентября с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 начинается прием коллективных заявок от общеобразовательных и спортивных школ, вузов и других организаций по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 26 (министерство спорта РК).

Контактный телефон: +7(3652) 600-453 - Гончаренко Екатерина Олеговна (звонки принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

СПРАВКА «КП»

«Кросс нации» проводится в России с 2004 года. Каждый регион, который участвует в акции, может выбрать длину дистанции от 1 до 12 километров. Победители соревнований могут участвовать в финале забега, который пройдет в Москве через неделю после региональных забегов. В Симферополе «Кросс нации» проводится с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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