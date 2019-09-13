Дети-блогеры, врачи и полицейские: В Симферополе открылся городок «Азбука профессий»

Маленькие крымчане могут попробовать себя в роли врача, пожарного, стилиста, полицейского и даже блогера. С утра на площади имени Ленина в Симферополе слышен звонкий смех – детям не терпится примерить на себя взрослые профессии. 13 сентября в в столице открылась бесплатная интерактивная социально-образовательная площадка «Азбука профессий».

Проект реализуется банком РНКБ при поддержке правительства Крыма, а также правительства Севастополя и администраций Симферополя и Ялты.

Кассиры учатся отличать фальшивые деньгиФото: Надежда ДАЦЮК

- Это уникальный и социально значимый проект. Очень важно, что в нем используется новаторский, игровой подход, который позволяет определить интересы детей, проявить их способности и таланты, приобрести необходимые навыки, - говорит вице-премьер правительства РК Алла Пашкунова. - От этого во многом зависит осмысленный выбор своего профессионального пути, и, в конечном счете, качество подготовки кадров. А значит, развитие экономики и социальной сферы нашей республики.

Как рассказал исполняющий обязанности председателя Правления РНКБ Банк (ПАО) Алексей Щербаков, в этом году на площадке «Азбуки профессий» открыто 17 павильонов с разными профессиями.

Будущие хирурги ждут своей очередиФото: Надежда ДАЦЮК

- Профоориентация школьников является одной из приоритетных задач государства в сфере образования. И мы со своей стороны надеемся, что наш проект поможет реализовать эту задачу, - добавляет Щербаков.

По его словам, за два прошедших года площадки проекта посетили около 48 тысяч детей, а в этом году на «Азбуке профессий» ждут до 30 тысяч участников в возрасте от 2 до 13 лет.

ДЕТИ ТРАТЯТ И ЗАРАБАТЫВАЮТ

Здесь все по-настоящему: при входе на площадки детям дают «стартовый капитал»: 20 профи наличкой и 20 – на карточку. Перед каждой локацией есть вывески: «Тратим 20», «Зарабатываем 30». Так в каждой палатке участник может заработать 10 единиц игровых денег.

Учимся делать непрямой массаж сердцаФото: Надежда ДАЦЮК

Подходим к павильону блогеров. Это новая профессия, которую могут освоить дети в этом году. Раньше такой сферы в «Азбуке профессий» не было.

- В этом году дети могут создать свой мультфильм или видеоролик. Для мультфильма они сами лепят персонажей из пластилина, а потом мы помогаем сделать мультик. Также наши посетители смогут разработать сюжет видеоролика, рассказать нам свою идею. Тут есть телефоны, на которые мы будем все снимать, а потом монтажер сделает готовый продукт, - рассказывает инструктор.

Площадка для создания мультфильмовФото: Надежда ДАЦЮК

- Я хочу быть видеоблогером - делится 10-летний Витя. – Будут снимать ролики о том, как езжу на велосипеде.

Не скучают и в палатке полицейских. Детям сразу выдают специальную униформу и по легенде они ищут преступника, который может находиться в любой из палаток. - Улики спрятаны везде. Это могут быть отпечатки пальцев или предметы. Задача – найти их и раскрыть преступление, - говорит инструктор.

В павильоне для моделей кипит работа. Девочки по очереди выходят на «красную дорожку» и учатся правильно дефилировать. Рядом ветеринары «оказывают первую помощь» котенку, а маленькие парикмахеры учатся заплетать косы.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ - ТЕСТИРОВАНИЕ

Еще в «Азбуке профессий» начала работать отдельная локация для подростков 14-16 лет. Там проводится тестирование, которое поможет определиться с выбором профессии и вуза. Павильон работает при поддержке ведущих вузов Крыма (КФУ, севастопольский филиал РЭУ им. Плеханова, СевГУ) и открыт только для организованных групп.

ГДЕ ПРОХОДИТ «АЗБУКА ПРОФЕССИЙ»

13-15 сентября – площадь им. Ленина в Симферополе с 10.00 до 22.00.

20-22 сентября – площадь им. Нахимова в Севастополе с 10.00 до 22.00.

27-29 сентября – набережная Ялты с 10.00 до 22.00.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

На площадку мероприятия можно попасть бесплатно, но для этого нужно пройти электронную регистрацию через мобильное приложение банка «РНКБ 24/7» (для устройств на платформе Android) или «Мобильный офис» (для устройств на платформе iOS). Если вы не клиент банка, то можете пройти с ребенком в порядке живой очереди.