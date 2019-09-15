«Жарко даже на льду»: Фигуристка Елена Бережная рассказала о гастролях в Крыму

Елена Бережная - заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию и женщина с сильным характером. А этим летом, на гастролях в Ялте, олимпийская чемпионка стала еще и Золушкой. Вместе с фигуристкой в Крым приехали ее дети. Тристан и София-Диана отдыхали на полуострове перед началом учебного года.

О том, не жарко ли питерской Золушке на крымском льду Елена Бережная рассказала «Комсомолке».

- Вы впервые в Крыму?

- Да, здесь я еще не была. Мне нравится климат, погода и пейзажи. Завидую крымчанам, что они живут в таком месте. Здорово, что у меня здесь есть такая чудесная работа. Гостям и жителям Крыма пришелся по душе спектакль.

Елена Бережная хочет приехать в Крым еще раз

- Золушке здесь жарко?

- Я человек, который очень любит тепло. Но на льду кататься действительно жарко.

- Как готовились к гастролям?

- Волновалась. Потому что пришлось решать организационные вопросы перед выездом из Санкт-Петербурга. Сценарий шоу и элементы мы выучили за несколько дней. Была только одна проблема: костюм Золушки пришлось перешивать, потому что Татьяна Навка, которая играла ее до меня, чуть выше.

- Успели отдохнуть?

- В море купаюсь редко. Не хорошо расслабляться перед выступлением. Живу в прекрасном отеле. Там много бассейнов, которые мы изучали первые три недели. На пляж уже потом перебрались.

Тристан и София-Диана отдыхали в Крыму вместе с мамой и бабушкой. Фото: личный архив

- Хотите еще раз в Крыму поработать?

- Конечно! Приглашайте, и мы обязательно приедем. Всем участникам шоу нравится, что можно работать и отдыхать одновременно. Ну а если моя семья захочет сюда вернуться, куда я денусь?

- Чтобы вырастить олимпийских чемпионов в Крыму…

- Нужны школы по фигурному катанию. Еще нужна энергичная команда тренеров. Конечно, пока в Крыму нет таких школ и талантливым детям лучше уезжать в другие регионы. Начинать всегда очень сложно…

- А вы как держите себя в форме?

- Единственный способ – это постоянное катание. Овощи и фрукты в Крыму очень вкусные, но желательно обходиться без них. Ведь я придерживаюсь своего рациона питания. Арбузами и дынями здесь можно наедаться только по выходным.

- В каких еще проектах готовитесь принять участие?

- После гастролей в Крыму возвращаемся в Санкт-Петербург. У нас там много проектов. Каждый день будем работать и с детьми, и с проектами. В ближайшее время покажем спектакли «Буратино», «Сны сказочного леса» и «Ледяное сердце».

- Где были дети во время ваших гастролей в Крыму?

- Они были со мной. Еще мама приезжала на пару дней. Конечно, все кайфовали. Отпуск получился незабываемый. Днем мы вместе купались, отдыхали и загорали, а вечером шли на работу. Тристан помогал вывозить декорации, даже выкидывал ботинок из-за кулис.

"Все кайфовали. Отпуск получился незабываемый", - Елена Бережная об отдыхе с детьми

- Что пожелаете нашим читателям?

- Сохранить то, что здесь построили. В Ялте очень красивая набережная. У крымчан все есть: солнце, море. Нам бы кто-то солнца в Петербурге пожелал!