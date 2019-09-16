Захотелось приключений: Симферополец поменял жену и сильно пожалел

Как поменяться семьями, домами и неделю жить по чужим правилам? Способен ли такой обмен освежить отношения? Это решила выяснила молодая пара из Симферополя Анна и Алекс Седельники. Они приняли участие в реалити-шоу «Обмен женами».

ХОТЕЛИ УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ

- Захотелось приключений. А еще хотелось улучшить отношения, - рассказывает Алекс. - Сначала хотели с Аней принять участие в обмене домами, но на этот проект кастинги уже прошли. Вот и пошли на обмен женами.

Анна и Алекс вместе 15 лет. Фото: семейный архив

Анна и Алекс вот уже 10 лет практикуют сыроедение. Употребляют все продукты без термической обработки. На эту тему они выпустили две книги – одна о собственном опыте, а другая – с рецептами. Также пара увлекается направлением дизайна человека (могут составить психологический портрет по дате, времени и месту его рождения). А еще семья Седельник танцует и много гуляет. Живут они в собственном деревянном доме.

39-летний Алекс - владелец магазина хозтоваров в Симферополе, а 35-летняя Анна - домохозяйка.

- В основном, занимаюсь саморазвитием: танцую, готовлю для любимого мужа, читаю книги, - рассказывает КП-Крым героиня реалити-шоу.

«БЫЛ СЪЕДОБНЫМ ТОЛЬКО ЛИМОН»

Когда настал день обмена, крымчанка Аня прилетела в Кемеровскую область, в небольшой город Прокопьевск.

- Не поверите, там было солнечно, даже не холодно. Хотя, когда я садилась в самолет, люди были в куртках, - улыбается девушка.

Зато в квартире Фомичевых ее ждал другой сюрприз - кислый во всех отношениях.

- Я открыла холодильник и поняла, что для меня из съедобного там есть только лимон! Остальное - колбасы, консервы и тушенка, которую я не ем, - удивляется девушка.

В семье Фомичевых из Прокопьевска глава семьи – 37-летний Иван, который работает машинистом. Хозяюшка в доме – 28-летняя Настя. Она - водитель многотонного карьерного самосвала, а еще мама шестилетнего Миши. На двоих у Насти и Ивана четверо детей – два сына и две дочки.

Семья Фомичевых из Прокопьевска, Кемеровская область. Фото: www.u-tv.ru

- Миша живет в семье, а сын и две дочери Ивана от первого брака иногда приходят в гости. Все отнеслись ко мне хорошо. Миша – мальчик серьезный, в меру хулиганистый, но часто мне помогал, - говорит Аня.

Да и с главой семьи тоже удалось поладить. Правда, конфликты все же были.

ТРАВОЯДНЫЕ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ

Вечер знакомства. Аня, по традиции, решила сделать привычный сыроедческий ужин – легкий салат из овощей и никакого мяса.

- «Новый муж» Иван тогда сказал, что до конца недели «на траве» не выживет. А мой салат щедро сдобрил колбасой. Я конфликтовать не стала, потом просто готовила блюда из мяса, а себе покупала овощи, - вспоминает жительница Симферополя Аня Седельник.

Благо, что за десять лет нового образа жизни она не растеряла навыки обращения с пищей животного происхождения.

- У меня еще и добавки потом просили! – улыбается крымчанка.

«С НОВОЙ ЖЕНОЙ МНЕ СТАЛО ПЛОХО»

- Настя (жена из Прокопьевска) на первый взгляд показалась мне хорошим человеком, пока не начала разговаривать, - вспоминает Алекс.

Девушка приехала в новый дом не с пустыми руками – привезла большой кусок сала. Кто же знал, что она едет к сыроедам?

- Ничего, попробуешь, - говорит Настя.

- Я тогда вежливо отказался, что и вызвало у нее осуждение по поводу моего образа жизни, - вспоминает крымчанин Алекс.

В первый же вечер общение новых супругов не заладилось.

- Когда мы стали разговаривать, впечатление сразу испортилось. Мне аж плохо стало! Девушка осуждала наш образ жизни, мою прическу и даже цвет лица, - говорит симферополец.

Холодильник Седельник к приезду новой жены наполнили крымскими фруктами - персиками, абрикосами, инжиром, виноградом. Было также много овощей и сыроедческий торт.

Но северную девушку, похоже, это не впечатлило. Она привыкла есть мясо. Не найдя «ничего съедобного», девушка решила раздобыть у соседей курицу. Чтобы ее приготовить, разожгла во дворе костер. А для растопки использовала … книги семьи Седельник по сыроедению - ведь кухонной плиты в доме крымчан Настя не нашла.

- Я воспринял это как варварство! Кстати, конфликтов на почве питания у меня вообще ни с кем не было. Обычно друзья только рады попробовать блюда по нашим семейным рецептам, - удивляется Алекс.

«ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТЫ МОЯ!»

Под конец выпуска шоу новые супруги могли установить несколько своих правил, которые не свойственны принимающей их семье.

Крымчанка Аня решила добавить в семью из Прокопьевска немного романтики и попросила, чтобы временный супруг написал ей 20 комплиментов. До десяти прилагательных Иван дошел легко, а вот потом пошли не совсем привычные обороты.

- Полноприводная - это комплимент? - спрашивает меня Ваня.

- Это, конечно, странный комплимент для женщины. Но Иван занимается машинами, потому для него это нормально. А вообще было смешно, потому что таких комплиментов мне никто никогда не делал. Муж меня обычно называет Королева, Богиня, - смеется Аня.

ХЕЙТЕРЫ АТАКУЮТ

После выхода шоу в Интернете стали появляться злобные комментарии о семье крымчан.

- На днях ко мне подошел мужчина и поинтересовался, есть ли у меня в продаже сало, и не дам ли я поносить свою прическу, - делится Алекс. - В связи с этим хотелось бы сказать: фанаты, хейтеры, интересующиеся, живите своей жизнью и будьте счастливы!

Конный спорт - одно из увлечений супругов. Фото: семейный архив

ВТОРОЙ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

За 15 лет отношений Алекс и Аня ни разу не разлучались на неделю. Скучать друг по другу они начали в первый же день проекта.

- После шоу у нас начался второй медовый месяц, мы очень хорошо освежили отношения, - отмечает Алекс.

Семья Седельник любит путешествовать. Фото: личный архив

Его супруга говорит, что обмен женами – это в первую очередь обмен опытом, и на семейные отношения это повлияло положительно.