2019-09-16T19:14:09+03:00
Политика

По примеру Якутии: Греки предложили присвоить Крыму двойное название

Вопрос обсуждается на уровне Совета министров республики
Анастасия ЖУКОВА
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Если инициативу греческой общины поддержат, таблички придется менятьЕсли инициативу греческой общины поддержат, таблички придется менятьФото: Анастасия ЖУКОВА
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В национально-культурной автономии крымских греков предложили присвоить региону двойное название Республика Крым - Таврида.

- Это пока на обсуждение общества выносится. Большую часть своей истории полуостров назывался Таврида, - рассказал КП-Крым председатель национально-культурной автономии греков РК "Таврида" Иван Шонус. - Почему бы не сделать двойное название "Крым - Таврида", как в других республиках: Саха-Якутия, Осетия-Алания. Крым - Таврида звучит хорошо. У нас и трасса "Таврида", и вообще все "Таврида". Была Таврическая губерния в составе России. Я думаю что надо возвращать топонимику, исторические названия.

Шонус подчеркивает, что выносит эту инициативу не только и не столько потому, что название "Таврида" имеет отношение к греческому населению полуострова.

- Историческая справедливость должна восторжествовать. Мы подавали это предложение в Совмин Крыма, президенту России. Президент снова отписал на Совмин и вопрос пока рассматривается. В этом видят большую сложность, проблемы. Но есть люди в правительстве Крыма, которые нас поддерживают, в том числе - Георгий Львович Мурадов (вице-премьер республики. - Ред.). Нужно выносить это на обсуждение общественности, и мы на различных площадках поднимаем этот вопрос. Вызывает инициатива много разных споров. Но в споре истина рождается, - отмечает Иван Шонус.

Также греческая община обратилась к историкам из различных вузов за документами, подтверждающими обоснованность инициативы.

- Мы общаемся с историками, в том числе - с Московским государственным педагогическим университетом, они подбирают нам документы, - говорит глава национально-культурной автономии.

Планируется ли выносить этот вопрос на сессию обновленного Государственного совета Республики Крым второго созыва - неизвестно.

- Я пока не буду раскрывать карты, - подытожил КП-Крым Иван Шонус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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