2019-09-17T15:50:26+03:00
Экономика

В Крыму обсудят высокотехнологичные решения для сектора энергетики РФ

На полуостров приедут главы близлежащих регионов и топ-менеджеры крупнейших российских компаний
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Фото: пресс-служба Ялтинской энергетической конференции-2019Фото: пресс-служба Ялтинской энергетической конференции-2019
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Новый формат диалога власти и бизнеса в рамках Ялтинской энергетической конференции-2019 - это прямое общение, яркие дискуссии и подготовка рекомендаций правительству РФ по итогам мероприятия на основе мнений выступающих. Для обсуждения новейших технологий в энергетической отрасли России и развития цифровой экономики 19-20 сентября в Ялту приедут сенаторы, представители Минэнерго РФ, первые лица регионов и представители бизнеса.

Поделиться опытом внедрения новейших цифровых решений в энергетике с властями Республики Крым планируют не только главы близлежащих регионов, но и топ-менеджеры таких крупнейших российских компаний, как ПАО «Газпром нефть», «Ростех», «Россети», РЖД и др.

Почему в Крыму не действуют механизмы стимулирования для ускорения внедрения инноваций? Как сделать Крым драйвером развития зеленых технологий в России? Какие действия чиновники края предпринимают для привлечения бизнеса и инвесторов? На эти и другие вопросы участники конференции ответят в рамках пленарного заседания и панельных дискуссий.

Как отмечают приглашенные участники, раскрытие огромного потенциала регионов России, в том числе и Республики Крым, позволит повысить энергоэффективность регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов.

В рамках мероприятий конференции планируется также провести заседание Научно-экспертного совета при Совете Федерации под руководством президента Национального союза энергосбережения Леонида Рокецкого по проблемам цифровой экономики и по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По итогам Ялтинской энергетической конференции-2019 будут подготовлены рекомендации правительству, Федеральному Собранию, органам власти субъектов России.

По вопросам аккредитации СМИ:

Эльвира Калимуллова

+7 915 157 61 80

pr@energy2020.ru

*на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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