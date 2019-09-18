Кошмарят бизнес: Кто решил задавить сеть магазинов низких цен в Крыму

Сеть магазинов низких цен «Доброцен» столкнулась в Крыму с повторной волной внеплановых проверок. Теперь со стороны Госкомитета по ветеринарии РК, раньше предприятия проверял Роспотребнадзор.

Как рассказали КП-Крым в администрации торговой сети, на бизнес, зашедший в республику с материка, продолжают давить конкуренты.

Региональный управляющий сети «Доброцен» в Крыму Валентина Христева отмечает, что открытие магазинов с товарами массового потребления по адекватным ценам, вероятно, стало ударом для других сетевиков, обосновавшихся на местном рынке.

- Те, кто держит высокие цены в тупиковом с точки зрения логистики регионе, просто не хотят конкурировать по-честному. Мы понимаем, что при желании нарушения можно найти везде, но в «Доброцене» не будет просрочки или низкокачественной продукции, - говорит Христева. - Покупатели уже привыкли к нашим магазинам, да и власти в Крыму постоянно говорят, чтобы цены на полуострове снизили до уровня материковых.

Тем не менее, сеть магазинов столкнулась с волной внеплановых проверок от Роспотребнадзора. Но это было только начало.

- Теперь нас постоянно кошмарят внеплановыми проверками специалисты от Государственного комитета по ветеринарии Крыма. Эти процедуры мешают нам работать и соблюдать исполнительную дисциплину, - рассказывает Христева.

Пока проверки не отражаются на покупателях, но это вопрос времени, уверены в «Доброцене». Скоро сеть может столкнуться с проблемами наличия товаров из-за того, что срываются договоренности с поставщиками.

Предприятие, как уверяет его руководство, готово к любым проверкам. Но только к тем, которые организованы в строгом соответствии с законом.

- Реальная причина массовых проверок - недобросовестная конкуренция со стороны предпринимателей, осуществляющих аналогичную деятельность, - уверены в «Доброцене».