Календарь выходных 2020: Как будут отдыхать крымчане

В следующем году крымчане отдохнут 119 дней, а работать придется 247. «Комсомолка» подготовила календарь труда и отдыха для жителей полуострова.

По данным Министерства труда и социальной защиты Крыма, помимо двух еженедельных выходных после пятидневной рабочей недели, праздничными являются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. Это Новогодние каникулы и день Рождества Христова. Затем еще один зимний выходной ждет крымчан 23 февраля, в День защитника отечества.

Выходных дней в следующем году будет 119

8 марта будем отмечать Международный женский день, в 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Череду весенних дней отдыха продолжит 1 мая - Праздник весны и труда, а также День Победы (9 мая).

Летом будет только один дополнительный выходной - 12 июня. Он придется на День России. Также крымчане отдохнут осенью - 4 ноября нас ждет День народного единства.

Помимо этого, четыре дополнительных дня отдыха крымчане получают на Пасху, Троицу, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Их даты меняются, издается отдельный указ главы Крыма.