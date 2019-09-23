2019-09-23T13:25:31+03:00
Общество

На конкурсе «Мисс Крым-2019» выбрали самую красивую девушку полуострова

Ею стала Елизавета Свириденко из Севастополя
Надежда ДАЦЮК
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Самой красивой из 15-ти девушек стала участница от СевастополяСамой красивой из 15-ти девушек стала участница от СевастополяФото: Виталий ПАРУБОВ
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Пятнадцать красоток из разных уголков Крыма 22 сентября соревновались за звание самой красивой девушки полуострова - «Мисс Крым-2019».

Длинноногие красотки покорили членов жюри Фото: Виталий ПАРУБОВ

Длинноногие красотки покорили членов жюриФото: Виталий ПАРУБОВ

Конкурсантки дефилировали в сверкающих вечерних нарядах, в осенне-зимних моделях брендовой одежды и меховых шубках от крымских производителей. Не оставил равнодушными членов жюри выход длинноногих красавиц в купальниках.

Дефиле в купальниках - обязательная часть конкурса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дефиле в купальниках - обязательная часть конкурсаФото: Виталий ПАРУБОВ

Одним из членов жюри была звездная гостья - известная телеведущая Анна Чапман. Хорошее настроение гостям и участникам конкурса задали популярный проект «Filatov & Karas» с хитами AuAU, «Лирика» и «Возьми мое сердце».

Самой красивой из 15-ти девушек стала участница от Севастополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самой красивой из 15-ти девушек стала участница от СевастополяФото: Виталий ПАРУБОВ

Так, титул «Мисс Крым-2019» завоевала Елизавета Свириденко из Севастополя. Место первой вице-мисс заняла красавица Елена Рыжова из курортного поселка Черноморское. Титул второй вице-мисс жюри присвоило Дарье Обуховой из Симферополя.

Елена Рыжова из курортного поселка Черноморское стала первой вице-мисс Фото: Виталий ПАРУБОВ

Елена Рыжова из курортного поселка Черноморское стала первой вице-миссФото: Виталий ПАРУБОВ

Дарье Обуховой из Симферополя присвоили титул второй вице-мисс Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дарье Обуховой из Симферополя присвоили титул второй вице-миссФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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