На конкурсе «Мисс Крым-2019» выбрали самую красивую девушку полуострова
Пятнадцать красоток из разных уголков Крыма 22 сентября соревновались за звание самой красивой девушки полуострова - «Мисс Крым-2019».
Длинноногие красотки покорили членов жюриФото: Виталий ПАРУБОВ
Конкурсантки дефилировали в сверкающих вечерних нарядах, в осенне-зимних моделях брендовой одежды и меховых шубках от крымских производителей. Не оставил равнодушными членов жюри выход длинноногих красавиц в купальниках.
Дефиле в купальниках - обязательная часть конкурсаФото: Виталий ПАРУБОВ
Одним из членов жюри была звездная гостья - известная телеведущая Анна Чапман. Хорошее настроение гостям и участникам конкурса задали популярный проект «Filatov & Karas» с хитами AuAU, «Лирика» и «Возьми мое сердце».
Самой красивой из 15-ти девушек стала участница от СевастополяФото: Виталий ПАРУБОВ
Так, титул «Мисс Крым-2019» завоевала Елизавета Свириденко из Севастополя. Место первой вице-мисс заняла красавица Елена Рыжова из курортного поселка Черноморское. Титул второй вице-мисс жюри присвоило Дарье Обуховой из Симферополя.
Елена Рыжова из курортного поселка Черноморское стала первой вице-миссФото: Виталий ПАРУБОВ
Дарье Обуховой из Симферополя присвоили титул второй вице-миссФото: Виталий ПАРУБОВ
ИСТОЧНИК KP.RU