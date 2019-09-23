Как пройдет WineFest-2019: полная программа праздника

В последние выходные сентября на виноградниках «Золотой Балки» под Балаклавой пройдет фестиваль урожая и виноделия WineFest-2019.

Цель фестиваля - популяризация достижений крымских виноделов, фермеров и рестораторов, а также продвижение эногастрономического туризма на полуострове.

28 и 29 сентября с 12.00 до 19.00 гостей ждут интерактивные зоны и развлечения: яркое акробатическое шоу от «Kangoo Jumps» - выступление «прыгучих» акробатов, к которому смогут присоединиться все желающие; фитнес мастер-класс в зоне с батутными тренажерами; Pole Dance с разноцветными лентами.

Желающие смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе по хип-хопу, преодолеть полосу препятствий на скорость, слепить вазу из глины и побороться за подарки на интеллектуальной игре «КВИЗ».

Дети тоже найдут, чем заняться - можно погрузиться в мир виртуальной реальности, побывать в мобильном детском садике, попрыгать на батутах и поучаствовать в мастер-классах.

Всех ждут эффектные фотозоны, где можно сделать оригинальное фото на память: «Фотобудка времени», представляющая собой декорации начала ХХ века, цветочная фотозона «Real Touch». Памятные снимки также можно сделать на фоне декоративного орнамента с фигурами в стиле рустик и в фотозоне, выполненной из виноградной лозы.

Влюбленные и молодожены могут сфотографироваться на фоне воздушного шара, выполненного в форме сердца.

Все участники попробуют часть огромного виноградного пирога, приготовленного по рецепту богини Деметры.

Помимо развлекательной программы, участников WineFest-2019 ждет и деловая программа. Так, 28 сентября в формате круглого стола представители винодельческих хозяйств Крыма и государственных структур определят вектор развития виноделия в регионе.

29 сентября программа будет посвящена развитию туризма. Главным вопросом встреч отельеров и туристических компаний Крыма станет развитие туризма в зимний сезон.

В первый день фестиваля гости смогут насладиться оперой от итальянских исполнителей и познакомиться с высокой кухней от ведущих итальянских шеф-поваров.

Завершится фестиваль концертом специального гостя - группы Burito.

Вход – свободный для всех.

Место проведения: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66.