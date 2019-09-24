2019-09-24T17:27:28+03:00
Политика

«Так они признают российский Крым»: На полуострове прокомментировали идею Киева установить морские границы

Украинская «Госгидрография» выступила с инициативой провести украинско-российские переговоры
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуФото: пресс-служба Погрануправления РФ по Крыму
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Желание Украины возобновить переговоры с российской стороной по поводу того, чтобы установить морские границы, - это позитивный момент. Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде - Крым» выразил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее украинская «Госгидрография» выступила с инициативой провести украинско-российские переговоры. В госучреждении отмечают, что такой шаг необходим, чтобы страна могла стать полноценной независимой морской державой и вела добычу природных ресурсов в пределах своей морской зоны.

- То, что Украина изъявила такое желание (установить морские границы - ред.) - это позитивный момент. Наконец-то там идет прозрение. Таким образом они признают российский Крым. Думаю, это нужно приветствовать, поддерживать эту идею. Уже не будет таких фокусов, как были с нарушением нашей государственной границы, - отмечает Ефим Фикс.

По его мнению, в будущем у России и Украины будут общие морские границы.

- Думаю, пройдет время, и Россия с Украиной будет единым пространством с условными границами. А пока мы видим позитивные изменения. Пора жить реалиями, а не теми мифами, которые были в их мозгах, - заключил депутат.

При этом Ефим Фикс напомнил, что воды у берегов Крыма принадлежат России, и Украина будет вынуждена согласиться с этим.

Накануне глава «Госгидрографии» Украины Александр Щипцов предложил создать у берегов Крыма режимный морской район. Такая мера, по его мнению, должна помешать заходу российских и иностранных судов в порты Крыма. На полуострове только посмеялись над таким предложением, ведь у Киева на это нет средств.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации, нарушив таким образом 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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