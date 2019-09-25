Два американца нашли в Севастополе мать, которой они не нужны

Американцы всегда охотно усыновляли детей из других стран. Но, какими бы чудесными не были приемные родители, порой уже взрослые дети пытаются отыскать своих родных.

ИСКАЛИ МАТЬ, ОКАЗАЛИСЬ ЕЙ НЕ НУЖНЫ

Два брата из Севастополя Сергей и Александр (имена изменены, - ред.), усыновленные в 2012 году семьей из США, пытались отыскать на родине биологическую мать. Когда-то им уже удалось наладить связь с женщиной благодаря неравнодушным людям. Но, спустя некоторое время крымчанка перестала общаться с родными детьми.

Новость о том, что братья хотят общаться с кровной мамой, в их приемной семье восприняли нормально. Поэтому иностранцы каким-то образом вышли на севастопольцев, которые помогли им связаться с женщиной. Но общение было не долгим. Человек, помогавший поддерживать связь, умер. Так, родные люди потерялись еще на годы. Удивительно, но биологическая мать в век цифровых технологий попыток возобновить обещание с детьми не предприняла.

Разлуку Сергей и Александр связали с тем, что возможно она и сама умерла. Чтобы развеять опасения в середине сентября приемные родители братьев вышли на севастопольских общественников.

Имея минимум зацепок (детская фотография ребят, имя женщины и то, что она когда-то жила на Северной стороне), крымчанку удалось найти меньше, чем за неделю. На объявление в социальной сети откликнулась женщина, которая узнала мальчиков и поддерживает с их биологической мамой отношения.

- Пропажа нашлась, - сообщила КП-Крым соучредитель общественной организации «Севастопольские мамы» Галина Болтогаева. - Но дети теперь в печали. Не очень-то они ей и нужны, раз она не пыталась даже восстановить связь, хотя и знала как.

ПРЕДАННАЯ ДВАЖДЫ

В украинскую бытность Крыма Галина Болтогаева работала переводчиком и помогала семьям из США проводить переговоры по международным усыновлениям. На ее памяти больше 30 сирот, которые когда-то покинули Крым и отправились за океан.

Когда Галина впервые увидела воспитанницу детского дома Анжелу, девочке было 7 лет. Маленькая худощавая кореяночка, в растянутом свитере и вытянутых колготках. Ее усыновила севастопольская семья. Малышке завидовал весь детский дом. Но, спустя полгода она вернулась. Почему приемные родители так поступили, Галина не знает, и осуждать их не берется.

Два года дважды преданная девочка не находила себе места. Она поникла и перестала верить в чудо. Но оно все равно случилось. Ее усыновила семья из штата Огайо. Из Анжелы выросла настоящая красавица с модельной внешностью. Сейчас она учится в университете Цинциннати.

НЕ ЗНАЛА АНГЛИЙСКИЙ, НО СТАЛА ЛУЧШЕЙ В КЛАССЕ

Екатерина скоро закончит школу. Фото: общественная организация "Севастопольские мамы"

– Кате было 11 лет, когда ее забрали из детского дома в Севастополе, - вспоминает Галина Болтогаева. Адаптация в США проходила сложно, но, когда она поверила, что в приемной семье ее любят, оттаяла. Отношение изменилось как к родителям, так и к учебе. Катю не раз награждали грамотами, а в восьмом классе русскоязычная девочка получила награду, как лучшая в классе по английскому языку.

Уже скоро Екатерина закончит школу. Ей нравится дизайн интерьеров и педагогика.

Надуманный запрет на усыновление американцами российских детей, лишил шанса многих.

В кейсе Галины десятки историй про детей, усыновленных американцами. Все со счастливым концом. Когда Крым перешел в российское законодательное поле, здесь автоматом стал действовать запрет на усыновление гражданами США российских детей. Именно поэтому ребят из Крыма и Севастополя больше американцы не усыновляли.

- Если многие иностранцы старались взять маленьких деток, то люди из США, как правило, брали детей старшего возраста или детей с инвалидностями, которых никто не хотел усыновлять. Поэтому, когда все прекратилось, дети потеряли шанс иметь нормальную семью, - рассказывает общественница.

Но ситуация была бы еще хуже, если бы такой запрет появился в украинскую бытность Крыма. Ведь в России намного больше государственных программ, и опекунство при финансовой поддержке пользуется спросом.

СПРАВКА «КП»

Граждан США внесли в «черный список усыновителей» после ряда скандалов, когда приемные родители возвращали в детские дома российских сирот, а также не исполняли родительские обязательства, а в итоге дети погибали. Но, единичные несчастные случаи лишили шанса быть усыновленными тысячи российских сирот.