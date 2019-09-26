"С детства пародировал Сердючку": Как подросток из Керчи стал травести-дивой

В минувшие выходные Керчь выбирала самых талантливых и креативных жителей города. На кастинг пришел и 17-летний актер Владимир Товкач. Правда, в необычном образе.

Голубое платье выше колен, розовые туфли на шпильках и белый парик пергидрольного оттенка, а еще - яркий вечерний макияж. Именно в таком виде Владимир вышел на сцену шоу «Талантливая Керчь», чтобы покорить членов жюри.

ВЫЛИЛИ УШАТ ГРЯЗИ

Псевдоним актера - Джина Disco. Травести-дива исполнила песню «Джина хочет войти» (в оригинале имя Люда, а исполнитель - Людмила Соколова).

- Членам жюри я понравился. Сказали, что не каждый в такие юные годы может так уверенно держаться на сцене. Говорили, что хотят видеть меня в шоу дальше, - делится с КП-Крым своими впечатлениями Владимир.

Но это выступление вызвало не только улыбки публики и членов жюри, но еще и поток осуждений в соцсетях.

- После кастинга я пошел в театр, и коллеги мне сказали, что видео с выступления выложили в соцсети, а под ним много негативных комментариев. На меня буквально вылили ушат грязи. Говорили, что я гомосексуалист, - рассказывает актер.

ИГРАЛ СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ

Владимир уже больше двух лет играет в местном театре «У двух морей». В основном - женские роли. Бабу Ягу, например, или Снежную королеву.

- Когда выступал перед детьми, им очень понравилось. А их родители даже делали мне комплименты по поводу образов, - вспоминает Владимир.

Парень учится на третьем курсе Керченского политехнического колледжа. Осваивает профессию парикмахера. Так сложилось, что образование начинающий актер получает в женском коллективе - среди 24 сокурсниц он один представитель сильного пола.

«ДЕЛАЮ ДЕВОЧКАМ МАКИЯЖ»

Владимир с 13 лет осваивал искусство нанесения макияжа. И теперь может создать вечерний образ не только себе, но и однокурсницам. Однажды даже делал мейк-ап маме.

- Потом девочке из колледжа сделал эффектный вечерний макияж. Мне даже деньги заплатили. А еще умею придавать форму бровям, - говорит актер-парикмахер.

Сокурсницы, по словам Владимира, не обделяют его вниманием.

- У нас дружный, хороший коллектив. Мы шутим друг над другом, девчонки воспринимают мое увлечение нормально.

«ТРАВЕСТИ-АРТИСТЫ - ЭТО НЕ ТЕ, КТО СЕБЕ ХЛОПУШКИ ОТРЕЗАЛ»

Владимир не понимает, почему его выступление на конкурсе талантов было воспринято негативно. Во всех начинаниях его поддерживает мама и друзья. А пародировать и примерять на себя женские образы парень начал еще с детства.

- В пять лет меня впервые нарядили в образ Верки Сердючки, а потом я и сам начал так шутить. Выступал и в лагере, и в школе. Конечно, не всегда именно в женских образах. У нас в колледже скоро будет конкурс, я планирую исполнить песню Любви Успенской «Значит, пора» в мужском виде, - говорит травести-артист.

Владимир уверяет, что Джина Disco - это лишь сценический образ, который никак не влияет на его ориентацию.

- Я не хочу, чтобы все думали, будто я нетрадиционной ориентации. У меня вообще-то девушка есть. Вспомните, как в древнем Китае женщинам вообще нельзя было выходить на сцену, и все женские роли играли мужчины. Так же было и в Греции. Травести-артисты - это не те, кто себе хлопушки отрезал, а в грудь вставил шарики. Это просто искусство! - подчеркивает Владимир.

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАЛ В ОБРАЗЕ СЕРДЮЧКИ

Травести-диву иногда приглашают на корпоративы и свадьбы. Свои первые деньги он заработал именно там, когда выступал в образе Верки Сердючки.

- Несколько лет назад меня пригласили на корпоратив. Заплатили полторы тысячи рублей, - вспоминает парень.

После окончания колледжа, где Владимир осваивает профессию парикмахера, он намерен пройти курсы перманентного макияжа. Дальше парень готов пробовать свои силы в Москве.

- Знаю, что в московских клубах часто выступают травести-актеры. Хочу днем работать по профессии - парикмахером, а вечером выступать в ночных клубах, - делится планами начинающий актер.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Негрышева, психоаналитик, консультант:

- Профессию мы все выбираем не просто так. Наши детские травмы играют большую роль. Владимир выбирает чаще всего находиться в женском кругу, осваивает профессии, которые считаются больше женскими, чем мужскими. Это все относится к вопросу полоролевой самоидентификации. Вероятно, у него хороший художественный вкус, и он высокочувствительный человек.