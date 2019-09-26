В сети продуктовых магазинов Крыма откроются первые точки банковского обслуживания

В двух продуктовых магазинах Симферополя и Керчи появятся киоски финансового обслуживания. Это удобно, потому что можно совершить банковские операции, не приходя в банк. Соответствующий проект реализует РНКБ банк и торговая сеть «ПУД», сообщили в пресс-службе финучреждения.

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ФИНАНСОВЫХ КИОСКАХ

По данным РНКБ, точки обслуживания запустятся в Симферополе по адресу улица Ялтинская, 169 и в Керчи (улица Ворошилова, 37б).

В финансовом киоске можно будет получить кредит наличными, оформить кредитную или дебетовую карту, открыть счет, подключиться к госуслугам, а также оформить страховку. Кроме того, клиенты банка могут подключить мобильное приложение или интернет-банк, а еще - заказать сувенирную монету.

- С помощью отделений данного формата мы хотим предоставить нашим клиентам удобную возможность воспользоваться банковскими услугами вне отделений банка. Это очень удобно – прийти за покупками в магазин и одновременно с этим быстро решить свои финансовые вопросы, - говорит вице-президент - директор департамента управления и развития банковской сети РНКБ Сергей Волков.

По его словам, подобные точки обслуживания в будущем появятся не только в сети продуктовых магазинов «ПУД», но еще и в других торговых организациях Крыма и Краснодарского края.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Ранее РНКБ совместно с «Почтой Крыма» запустил восемь финансовых киосков для клиентов в отделениях почтовой связи. Они работают в Раздольненском и Кировском районах, Симферополе, Ялте, Алуште и Алупке, а также в Севастополе. До конца года количество таких точек увеличится до 20. Они работают в трех форматах: киоска, консультационной точки и устройств самообслуживания.