Отключение воды в Симферополе: Где не будет воды, график подвоза и подачи

Новость о том, что грядет отключение воды в Симферополе, взбудоражила горожан. Воды не будет с пятницы, 27 сегодняшнего дня во многих районах крымской столицы, а также в некоторых селах симферопольского и бахчисарайского районов. Потерпеть неудобства придется ради замены сетей водоснабжения города в рамках строительства трассы «Таврида».

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ВОДУ В СИМФЕРОПОЛЕ

Воды не будет практически во всех центральных районах Симферополя, от железнодорожного вокзала до старого города. Также отключения коснутся всей улицы Севастопольская и прилегающих к ней районов.

В районе 7-ой горбольницы, на улицах Залесская, М. Жукова, Героев Сталинграда и в пгт. Аграрное вода будет подаваться по графику, утром и вечером с 6.00 до 9.00 и с 18.0 до 21.00 соответственно.

В ряде населенных пунктов и садовых товариществах вокруг Симферополя водоснабжение также будет отсутствовать. Это касается поселков Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное, а также пгт. Грэсовский.

В зону отключений попадают и садовые товарищества: «Дзержинец», «Энергетик», «Домостроитель», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Союз», «Изумруд».

В села Залесье и Обрыв вода будет поставляться со значительными перебоями.

КУДА ЗВОНИТЬ

В связи с отключениями диспетчерская служба предприятия «Вода Крыма» начала работать круглосуточно и в усиленном режиме. Задать любые вопросы по поводу графика подвоза воды и сроков ее отключения в вашем районе можно по телефонам: (3652) 60 -26 -26 и 8 (978) 832-91-91

ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ

Включат воду только 30 сентября. До того во все обезвоженные районы Симферополя и близлежащие поселки будут приезжать автоцистерны с водой. Официальный график ее подвоза был опубликован пресс -службой предприятия «Вода Крыма». Также объявления о подвозе расклеены во всех подъездах многоквартирных домов, которые останутся без воды.

Фото: ГУП "Вода Крыма"