Влад Трояш заключил соглашение с адвокатом «Немагии»

Теперь действующие и потенциальные клиенты менеджера смогут рассчитывать на профессиональную юридическую поддержку и защиту их интересов в конкурентном сегменте онлайн шоу-бизнеса.

Продюсер и адвокат призвали блогеров, пострадавших от деятельности недобросовестных рекламных агентств, вымогателей и мошенников, обращаться к Владу Трояшу за правовой помощью и защитой. Контакты менеджера для оперативной связи можно найти на его официальном сайте.

Александр Зинуров – юрист, известный своим сотрудничеством с проектом «Немагия» в период их конфликта с владельцем «Тинькофф Банка», Олегом Тиньковым. Напоминаем, что тогда предпринимателю крайне не понравился ролик, снятый блогерами YouTube-канала и, по словам бизнесмена, подпортивший его деловую репутацию. На создателей «Немагии» оказывалось агрессивное давление, в том числе были поданы несколько исков.

Влад Трояш и Александр Зинуров

Зинуров, несмотря на борьбу с крупной корпорацией, сумел успешно защитить своих подопечных от уголовного и административного преследования, добившись закрытия дела по инициативе Тинькова и снятия всех обвинений с блогеров.

Влад Трояш – один из наиболее амбициозных молодых продюсеров, активно сотрудничающий с популярными селебрити и музыкальными лейблами, что подтверждается его связями. Кроме того, Влад является действующим менеджером нескольких крупнейших блогеров из объединения «Best Bloger Friend» (BBF), руководитель которого - Ник Хабулиани, недавно дал интервью телеканалу ОРТ.

Основную ставку PR-менеджер делает на сотрудничество и продвижение перспективных онлайн проектов, чем и занимается с 15-летнего возраста. По его словам, именно в этом сегменте будет консолидироваться индустрия развлечений, а учитывая уровень конкурентной борьбы добиться успеха в этой сфере без грамотного продвижения и поддержки опытного агента, практически невозможно.

Команда продюсера в данный момент нацелена на раскрутку новых брендов и артистов, коллаборации с уже состоявшимися знаменитостями с многомиллионной аудиторией, организацию продакшна и всестороннюю раскрутку медиаперсон на просторах СМИ, YouTube и в соцсетях.

Видео, посвященное партнерскому соглашению между адвокатом и менеджером, доступно по ссылке.

* На правах рекламы