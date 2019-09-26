Перед пенсией – за парты

Компетенция «IT-решения для бизнеса на платформе 1С» входит в правительственную программу переобучения граждан предпенсионного возраста. Уже в этом году крымчане смогут пройти обучение по международным стандартам WorldSkills.

Каждый вечер с 18.00 до 21.00 за парты Севастопольского государственного университета (СевГу) садятся возрастные студенты. Они решили повысить свою квалификацию, чтобы стать более востребованными на рынке труда.

- Севастопольский госуниверситет прошел квалификационный отбор Академии «Ворлдскиллс Россия» и стал единственной в регионе площадкой для обучения людей предпенсионного возраста (50+) по компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С» по международным стандартам, - рассказывает директор Института дополнительного профессионального образования (подразделение Севастопольского государственного университета) Александр Жучков.

- Мы считаем, что можем дать хорошие знания, потому что в этом году заняли второе место по России на вузовском чемпионате по этому направлению. Компетенция сложная - ведь мы не просто преподаем пользовательский курс 1С, а делаем упор именно на разработку программных продуктов. - отмечает доцент кафедры приборной системы и автоматизации технологических процессов, руководитель движения «Вордскиллз» в СевГу Михаил Майстришин.

Неделю назад к обучению приступила первая группа студентов «серебряного» возраста. Они получают образование бесплатно.

Ирина Маслова много лет работает в сфере коммуникаций и связи, сейчас занимает должность директора коммерческого департамента. Предложение повысить квалификацию она восприняла положительно.

- Расширение своего уровня знаний - это всегда полезно. В каком бы возрасте вы ни находились. Освоение новых знаний пригодится на моей должности и будет большим бонусом при устройстве на другую работу. IT- это сейчас перспективное направление, а программа 1С используется во многих отраслях, - делится Ирина Маслова.

Ирина Маслова любит походы и крымские горы. Фото из личного архива.

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ СТУДЕНТОВ!

Ведет дисциплину доцент кафедры информационных технологий компьютерных систем СевГУ Виктория Шевченко. Она отмечает, что на занятия приходят «крайне заинтересованные в успехе люди».

- Побольше бы студентов с такой степенью мотивированности! Они нацелены на результат. В обучении мы делаем упор на получении практических знаний. Занятия разделены на блоки. Сначала - небольшой блок лекционного материала, а потом – многократная практическая отработка полученных навыков, - говорит Виктория Шевченко.

В группе есть и преподаватели вуза, которые решили освоить новые области знаний. Владимир Очеретяный 40 лет работает в университете. Он - доцент кафедры энергоресурсов морских судов и сооружений Морского института СевГу.

- Я понял, что есть прекрасная возможность получить дополнительное профессиональное образование.. Здесь я нахожу то, что мне необходимо в моей будущей работе, в том числе на уровне программирования, - делится Владимир Очеретяный.

Владимир Очеретяный 40 лет работает в университете. Фото из личного архива.

КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

Все подробности программы можно узнать на сайте 50plus.worldskills.ru.

В октябре и ноябре в Севастополе планируется набор новых групп. Чтобы стать участником, зарегистрируйтесь на сайте https://www.sevsu.ru/univers/idpo/ogpw.

По окончании курса выпускники получат сертификаты о том, что они освоили компетенцию на профессиональном уровне.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».