"Пусть убедится, что Запад врет": В Крыму ждут комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович

В прессе снова обсуждают вероятный визит в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Ранее сообщалось, что она приедет на полуостров в октябре этого года, и представитель комиссара Стефано Монтанари подтвердил украинским СМИ, что Дуня Миятович не передумала и по-прежнему намеревается познакомиться с крымчанами лично.

- Комиссар все еще планирует визит, но, как она заявила 11 июня 2019, есть много вопросов, которые необходимо уточнить для проведения деятельности по правам человека на полуострове, - приводят журналисты Укринформа слова Монтанари.

В Крыму полностью готовы принять высокопоставленную гостью в любой день.

- Пусть приезжает, пусть посмотрит, пусть убедится, увидит своими глазами, что западная пропаганда врет по всем пунктам: о соблюдении прав человека, о развитии Крыма, о строительстве Крымского моста. Убедится - и донесет свое видение до общественности западных стран и Совета Европы. Это будет правильно, - заявил КП-Крым вице-спикер Государственного совета республики Ефим Фикс.

Он считает подготовку такого визита признанием российского Крыма.

Ефим Фикс подчеркнул, что полуостров всегда готов к приезду зарубежных делегаций и даже создал в парламенте особый комитет, который будет заниматься вопросами народной дипломатии. Крымчане готовы знакомить жителей стран мира со своей жизнью без утайки.

- Для нас вопросы посещения, изучения Крыма, знакомства с жизнью крымчан - принципиальные. Чтобы люди своими глазами увидели развитие Крыма, что сделано за пять лет пребывания в составе России. Чтобы они услышали людей, реально убедились в том, что наши недруги специально провоцируют ситуацию, специально пишут неправду, которую заказывают их "хозяева", но не пишут истину о том, что происходит в Крыму, - отметил вице-спикер крымского парламента.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял журналистам, что полуострову не нужно особо готовиться к приезду Дуни Миятович, ей готовы показать все уголки Крыма и свободно дать общаться с местными жителями. Аксенов тогда выразил надежду, что этот визит станет шагом к возобновлению международных рейсов в аэропорт Симферополя.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир ДЖАРАЛЛА, политолог:

- Думаю, это событие можно трактовать как весьма важное. Впервые за пять лет важный чиновник готов выполнить свои обязанности без оговорок и условий. Несомненно, это результат прекращения конфликта в Совете Европы и победное возвращение России в ее состав. Уже давно при обсуждении ситуации с правами человека в Крыму возникало препятствие: Россия предлагала свободно ознакомиться с ситуацией, партнеры заявляли , что посетят полуостров только как часть украинской территории. И это прекращало все обсуждения, оставляя вопрос: что для них важнее - права человека или политические демонстрации?

И вот, устав от истерик украинских представителей, которые сами ничего в своей стране не делают, оценив твердую позицию России, Совет Европы пошел на смелый шаг.

Следует понимать, что этот визит будет вовсе не ритуальным, за эти пять лет против нас было выдвинуто много обвинений в нарушении прав человека, многие из которых были фальшивыми. И потому, к визиту следует готовится очень тщательно, координируя работу ведомств и обсуждая варианты.

Увы, внутренняя политика на полуострове строится по более примитивным вариантам, надежда лишь на кураторство из федерального центра. Ведь любые проверки в любой стране проходят одинаково, после них всегда будут замечания, вопрос лишь в их количестве и серьезности.

Очень важно, что бы этот визит стал первым, но не последним, это ведь означает, что фактически, Европа признает Крым российским. Пока важен этот визит сам по себе - первый официальный визит европейского чиновника в Крым, являющийся территорией России.

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