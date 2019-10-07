Прикованная к инвалидному креслу крымчанка стала узницей собственной квартиры

Анна Каширина вместе с мамой Ириной живет на Южном берегу Крыма, в Гаспре. Черное море рядом, живописные пейзажи тоже. Но все эти прелести недоступны хрупкой 31-летней девушки, которая живет на шестом этаже. Анна не может ходить - она инвалид детства. У нее ДЦП.

НЕКОМУ СКАТИТЬ КОЛЯСКУ ВНИЗ

Аня часто бывала на прогулках, пока был жив ее папа. Фото: архив "КП"

- С дочкой раз в полгода гуляю на улице, не чаще, - рассказывает КП-Крым Ирина Каширина, мама Ани. – Доченька у меня легкая, вместе с коляской килограммов 40. Но и я не особо тяжелее, а лестница крутая, если решусь сама ее вниз спустить, то вместе упадем.

Вот уже четыре года девушка находится в плену своей квартиры. Раньше прогулками ее баловал отец, но мужчина умер в 2015 году.

- У него разболелся желудок. Я ему дала таблеток, а оказалось, что случился инфаркт, вспоминает Ирина.

Главу семьи похоронили и стало некому вывозить Аню в люди.

СТАЛА ЖЕРТВОЙ НЕДОСМОТРА МЕДИКОВ

Родители души не чаяли в дочке. Фото: личный архив

- Квартиру нам дали, когда доче не было и годика, поэтому не шло и речи о том, на каком этаже будем жить. Анечке диагноз ДЦП поставили лишь в трехлетнем возрасте, - рассказала КП-Крым Ирина Каширина. - А до этого врачи говорили, что проблемы с ножками и ручками пропадут, если я буду делать ей массаж. Уверяли, что со времен все будет в порядке, только нужно набраться терпения.

Родовая травма и недосмотр врачей сделали Аню инвалидом на всю жизнь. Второго же ребенка женщина просто побоялась родить – опасалась, что тогда не будет времени для ухода за хворым первенцем.

- Дочка плохо владеет руками, не может сама ходить – по дому передвигается на коленях или в коляске, - отметила Ирина, - но интеллект у нее сохранен: есть диплом оператора компьютерного набора. Вот и друзей у нее в интернете много. Подавали заявку на трудоустройство в центр занятости, но нам ничего не предложили.

ПАНДУС НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ, НУЖЕН ЛИФТ

Сама Ирина по образованию инженер-строитель и уже изучила разные варианты, как же освободить Аню из «заточения».

- Пандус вряд ли поможет, потому что слишком крутая лестница, по этой же причине нельзя использовать специальное устройство для колес, которое помогает коляске «идти» по ступенькам, - объяснила женщина. – В Севастополе делают специальные лифты, которые можно на дом «вешать», но он стоят порядка 8 миллионов рублей. Откуда у нас такие деньги!?

Весь доход семьи около 25 000 рублей: у Ирины пенсия 9 000, а у Анны – 16 000.

- Живем, нормально питаемся. И еще дворовых кошек подкармливаем, да и своих домашних Скрепочку и Масечку не обижаем, - бодро заверила крымчанка – И честно говоря, когда слышим, кто люди жалуются, что им зарплаты в 50-60 тысяч мало, то просто не понимаем, куда они деньги девают!

Самый простой способ решения проблемы – это взять, да и обменят шестой на первый.

- Сами мы просто не беремся за такое дело, боимся нарваться на мошенников и остаться без крыши над головой, - объяснила женщина. – Или же получить жилье хуже, чем наше, ведь если живешь внизу, то очень важно, чтобы был сухой подвал. Опасаемся и хулиганов, которые будут дни и ночи барабанить в двери или окна.

СВОЗИЛИ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ. ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Девушка сделала фото на память с чемпионами мира по фигурному катанию. Фото: семейный архив

Днями напролет девушка сидит в квартире. Мечты у нее на первый взгляд по-детски наивные: почаще на улице бывать - просто травку руками погладить, под дождик, теплый, грибной попасть.

- Хочу Москве хоть один разик побывать – все своими глазами увидеть, а не по интернету, - делится сокровенным Аня.

Девушка очень хочет встретиться с Натальей Орейро. Фото: семейный архив

Мечтает девушка побывать и на концерте актрисы Наталии Орейро – вживую услышать дикого ангела.

Правда в жизни «узницы» есть просветы.

- Представляете я на ледовом шоу была! А потом мне сфотографировалась с самим Алексеем Ягудиным и Максимом Марининым – это такие известные фигуристы, - взахлеб, как ребенок делиться своими эмоциями девушка.

Выход в люди был в середине августа. Поездку в Ялту организовал местный депутат, дело было перед сентябрьскими выборами, а девушка до сих пор восторгается и радуется, будто все было вчера.

ВАЖНО

Помочь этой семье можно связавшись с мамой Анны - Ириной Владимировной по телефону +7 (978) 740-67-49.

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