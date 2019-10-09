Ужасающий ветер и холод! В Севастополе снимают фильм «Гардемарины-4»

- Выдался очень тяжелый съемочный день. Ужасающий холод, волны, раскачивающие наш корабль, пронизывающий до костей ветер мешали съемочному процессу, - пишут в паблике фильма «Гардемарины-4», съемки которого проходят на Крымском полуострове.

В сценарии много географических локаций для съемок: Петергоф, Переславль-Залесский, Мальта и Крым.

В апреле-мае киногруппа Светланы Дружининой «взяла в кадр» весну на полуострове и вернулась на материк. Второй крымский этап стартовал в августе.

"Гардемарины-4"в Крыму: Съемкам мешает ужасающий ветер и холод.Светлана Дружинина жалуется на отвратительную погоду. Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Ужасающий ветер и холод! Сумасшедший. И в этом холоде мы будем изображать горячую Мальту в жаркое вечернее время, - говорит кинорежиссер Дружинина.

Вот и клавесин, за которым будет наигрывать «Ланфрен-ланфра» Михаил Боярский, то бишь Шевалье, а рядышком очаровательная Ника Здорик – Саша, дочка Анастасии Ягужинской и Саши Белова. За арфой, что попала в кадр, сидит мужчина в теплых перчатках.

Несмотря на затянувшееся ненастье киногруппа не теряет оптимизма.

"Гардемарины-4" в Крыму: Над киноплощадкой повисла невероятно красивая радуга.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

«Невероятно красивая радуга. Видели когда-нибудь такую?» - такой пост сопровождает еще одно видео.

- Льет дождь, плохая погода, а мы снимаем: нам нужно закончить сезон, - жалуется Светлана Дружинина. - Под дождем мокнут все наши артисты, в том числе Дмитрий Харатьян, все наши музыканты. И вдруг, пауза, и идет радуга!

Да, погода иногда вмешивается в кинопроцесс, но все-таки Крымский полуостров подарил гостям немало солнечных дней.

"Гардемарины-4" Крыму: Александр Домогаров входит в образ Павла Горина.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"

- Наиболее важная задача, с которой сталкивается каждый актер - создание правдоподобного персонажа, - в коротком ролике актер Александр Домогаров, которого щедро освещает солнце, стоит на палубе судна вдохновляясь сыграть своего героя Павла Горина.

Яркие сочные фото с места съемок «Гардемарины-4» тоже рассказывают о гостеприимстве крымской природы.

Актриса смогла преодолеть свой страх перед лошадьми. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Лошади - так называется целая фотосессия: на снимках красивые люди и прекрасные скакуны.

Молодые актеры скакали на одной лошади. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Во время тренировок я два раза подряд грохнулась с лошади. Страх. Время шло, а я еще даже сидеть правильно не научилась, - призналась актриса Ника Здорик.

- Было сложно сесть на коня и перебороть свой страх после падения. Стиснув зубы села, ведь через месяц нам предстояли скачки уже в поле. Ежедневные тренировки, в кровь стертые ноги, дикая боль в мышцах. Но все получилось! А еще мы с Андреем скакали вдвоем на лошади. Это было что-то! 40 километров в час. Он в седле, а я сзади, держусь за него руками. Ох! Одно неправильное движение и улетим вместе. Адреналин! Закалка на всю жизнь! Кайф!

Дмитрий Харатьян и Ника Здорик прекрасно выглядят. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- В кино важно все. Любая маленькая деталь может как создать образ, так и разрушить его. Жест, поворот головы, деталь одежды, прическа, походка - над всеми этими элементами работает целая команда профессионалов, - свои слова Светлана Дружинина подтверждает яркими фото, где в кадр попал Дмитрий Харатьян, повзрослевший Леша Корсак.

За все время съемок в Крыму произошло много ярких событий: Анна Семенович нашла молодого любовника и подралась из-за шмоток, Михаил Боярский спас девушку в мокрой рубашке и рассказал, кто его дублирует в интимных сценах. После того, как судно потерпело крушение и в море оказались курсанты-нахимовцы, а рядом с ними на плотиках плавали живые куры. Всего и не перечесть. Сюжет лихо закручен!

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины-4» (второе рабочее название «1787») - это продолжение трилогии Светланы Дружининой, состоящей из кинолент «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.).

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