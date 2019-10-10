2019-10-10T17:38:03+03:00
Здоровье

Сезон простуд в самом разгаре: Проверьте свой иммунитет

Анализ на «солнечный» витамин D и исследования для общей оценки иммунитета со скидкой до 25% во всех отделениях «Гемотеста»
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Фото: Лаборатория "Гемотест"Фото: Лаборатория "Гемотест"
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Лаборатория «Гемотест» проводит акцию «Твой иммунитет»: в преддверии сезона простуд и стремительно сокращающегося светового дня компания предлагает сдать комплекс анализов для оценки уровня витамина D и общего состояния иммунной системы со скидкой до 25%.

Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, а другую организм вырабатывает сам под действием ультрафиолетового излучения (поэтому этот витамин часто называют «солнечным»). Общеизвестно, что витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц – не это не единственная его функция. «Солнечный» витамин используют лейкоциты – клетки крови, которые отвечают за борьбу организма с внешними и внутренними угрозами: вирусами, бактериями и раковыми клетками. Даже при минимальном снижении его уровня иммунитет падает, человек чаще болеет и дольше выздоравливает.

Врачи напоминают, что особенно важно следить за этим показателем осенью и зимой: «простудный» сезон нагружает иммунитет работой, а короткий световой день не позволяет организму производить нужное количество «солнечного» витамина. В первую очередь это имеет значение для детей: растущий организм интенсивно расходует витамин D на построение скелета и развитие мышц. При этом кроме снижения сопротивляемости болезням низкий уровень витамина может привести к развитию аллергий и аутоиммунных заболеваний.

В сезонный комплекс, который призван подготовиться к периоду эпидемий гриппа и простудных заболеваний, также входят клинический анализ крови и исследование иммуноглобулина IgE. Они позволяют выявить дополнительные факторы нагрузки на иммунитет: скрытые инфекции, заражение гельминтами и аллергические реакции.

До 31 декабря 2019 года на комплекс исследований «Твой иммунитет» действуют специальные цены. Результаты анализов компания предоставит уже через 1 день после взятия крови из вены.

В отделении «Гемотеста» в Симферополе по адресу Киевская, 19 ведет прием врач аллерголог-иммунолог.

* На правах рекламы

Контакты:

Симферополь, ул. Киевская, 21.

Тел: 8 (800) 550-13-13

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