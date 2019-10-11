2019-10-11T16:42:20+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая и солнечная погода

Синоптики обещают, что в субботу будет прохладно, хотя ночью заморозков не ожидается
Галина КОВАЛЕНКО
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Под занавес недели в столицу Республики Крым нагрянуло ненастье.Под занавес недели в столицу Республики Крым нагрянуло ненастье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове в эту пятницу, 11 октября, хозяйничает ненастье: в Симферополе небо затянуто тучками, капает дождь, а столбик термометра за окном не дотягивает и до +20 градусов.

Крымские синоптики обещают, что в ближайшее время погода наладится: в выходные дни на полуострове будет господствовать антициклон, который отменит дожди и ливни, а еще вернет солнце на небосвод.

12 октября, в субботу, особой жары не ожидается: ночью похолодает до +2…7°, но заморозков не будет.

- 13 октября, в воскресенье потеплеет до +25 градусов, - рассказала КП-Крым Ирина Кириченко, замначальника Крымского Гидрометцентра.

- Практически на всем полуострове будет однородная погода, поэтому нет разницы где провести эти выходные, - рассказали КП-Крым в Гидрометеоцентре. – Море же остывает. Любителям поплавать и понырять лучше всего отправится на Южный берег, там вода еще пока держится на уровне +20 градусов. На западном побережье температура морской воды сгодня не выше +17.

Начиная со следующей недели вернется тепло. В понедельник будет знойно: целых +27 градусов. Можно смело вешать куртки в шкаф, но не забрасывать слишком далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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