Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая и солнечная погода

На Крымском полуострове в эту пятницу, 11 октября, хозяйничает ненастье: в Симферополе небо затянуто тучками, капает дождь, а столбик термометра за окном не дотягивает и до +20 градусов.

Крымские синоптики обещают, что в ближайшее время погода наладится: в выходные дни на полуострове будет господствовать антициклон, который отменит дожди и ливни, а еще вернет солнце на небосвод.

12 октября, в субботу, особой жары не ожидается: ночью похолодает до +2…7°, но заморозков не будет.

- 13 октября, в воскресенье потеплеет до +25 градусов, - рассказала КП-Крым Ирина Кириченко, замначальника Крымского Гидрометцентра.

- Практически на всем полуострове будет однородная погода, поэтому нет разницы где провести эти выходные, - рассказали КП-Крым в Гидрометеоцентре. – Море же остывает. Любителям поплавать и понырять лучше всего отправится на Южный берег, там вода еще пока держится на уровне +20 градусов. На западном побережье температура морской воды сгодня не выше +17.

Начиная со следующей недели вернется тепло. В понедельник будет знойно: целых +27 градусов. Можно смело вешать куртки в шкаф, но не забрасывать слишком далеко.