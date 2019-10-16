Рынок против ярмарки: В Орджоникидзе начались торговые войны

В приморском поселке Орджоникидзе на месте рынка, поработавшего здесь более 20 лет, открыли ярмарку. Тот факт, что старый арендатор просил продлить ему договор, власти проигнорировали, как и то, что он имел преимущественное право на его пролонгацию. Сейчас идут суды, а территория базара в разрухе: старые стеллажи и навесы снесены.

20 ЛЕТ ПЛАТИЛ НАЛОГИ, ОБУСТРАИВАЯ РЫНОК

В редакцию КП-Крым обратился предприниматель из Орджоникидзе Константин Шапошников. Еще в 90-х он стал руководителем местного рынка. Мужчина оформил для этого всю документацию, а при переходе Крыма в состав РФ привел ее в соответствие с российскими нормами.

Стоит отметить, что это был единственный рынок на весь поселок. Летом прилавки базара были забиты, а места буквально расхватывали продавцы. Зимой здесь было тихо – работать оставались до 10 торговцев.

– Раньше там был маленький и примитивный навес, – рассказывает КП-Крым Шапошников. – Я получил все документы на проведение строительно-монтажных работ. Мы привезли и поставили навесы и позже постепенно обустраивали территорию.

Договор аренды у предпринимателя заканчивался в конце декабря 2018 года. Несмотря на преимущественное право арендатора на продление аренды земельного участка, Шапошников заблаговременно озаботился этим вопросом и обратился в местную администрацию для его пролонгации.

За продление аренды с мужчины начали вымогать деньги. Фото: Оксана Яровая

Тогда ему рекомендовали обратиться в департамент архитектуры и земельных отношений Феодосии. Но ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 году, ни в последующие годы чиновники не пролонгировали договор, а вместо этого и вовсе прислали отказ, аргументируя тем, что участок, отведенный под рынок, якобы использовался не по назначению.

ХОТЕЛИ ЗАКРЫТЬ РЫНОК И РАНЬШЕ

По словам Шапошникова, за продление договоров аренды с него начали вымогать деньги еще при Украине. В 2007 году один из фактов был доказан и чиновники понесли уголовное наказание.

– Посадили троих – экс-главу администрации, его зама и председателя земельной комиссии. Дали по пять лет каждому, но урока из этого никто не извлек, – говорит Шапошников.

Согласно хронологии бизнесмена, следующая попытка отжать территорию рынка была предпринята в 2013 году. Власти отказывались продлевать договор на аренду земельного участка, но через суд действия чиновников были признаны не законными и были отменены.

В конце 2018 года история повторилась. Власти вновь отказались продлевать закончившийся договор, и Шапошников был вынужден обратиться к Фемиде. Суд первой инстанции не стал на сторону бизнесмена. Коммерсант подал апелляцию, но решение по ней пока не вынесено.

Однако фактически рынка уже нет. В мае участок отведенный 20 лет назад под базар выставили на конкурс под проведение ярмарки. По закону это запрещено, ведь ярмарки не могут проводиться на рынке и должны располагаться за территорией маркетинговых объектов.

– По окончанию летнего сезона сюда пришли и варварским способом уничтожили навес, который мною был построен, порезали, все разгромили. Я вызывал полицию, меня опрашивали, я предоставлял все разрешительные документы. Их (новую администрацию, – ред.) никто даже не спрашивает документы, – жалуется Шапошников. – Сейчас идет суд, и я просил их не сносить торговые объекты, пока нет решения, но просьбы проигнорировали и продолжили самоуправство.

Станет ли суд второй инстанции на сторону экс-арендатора – вопрос. Но чиновники, как и новые арендаторы, никаких нарушений в смене руководства базара не видят.

– Постановлением администрации Феодосии было отказано в продлении аренды без торгов, – говорит Наталья Журавлева глава администрации Орджоникидзе. – Я считаю, что администрация приняла законное решение. Я не вижу нарушений.

ОНИ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

Новая управляющая ярмарки – индивидуальный предприниматель Юлия Прикич - уверяет, что смена понятий рынка на ярмарку принесла всем только пользу.

– 7мая был проведен конкурс, я его выиграла. В июле был еще один конкурс, мне продлили аренду до 31 декабря, – рассказывает Прикич. – Платил он (Шапошников, – ред.) в бюджет около 40 тысяч (в месяц, – ред ), а мы (с мая, – ред.) заплатили почти 3 миллиона.

Женщина настаивает, что торговцы на ярмарке платят за места столько же, сколько и бывшему арендатору, а некоторые даже меньше. При этом благоустройство со сносом старых навесов на бывшем рынке было вынужденной мерой.

– Люди ко мне обратились, сказали, что они платят столько лет, а стоят в аварийных условиях. Собрали подписи, было принято решение заменить кровлю и вместо шифера будет профнастил, чтобы все было красивенько и не аварийненько.

ЯРМАРКА УДАРИЛА ПО КОШЕЛЬКАМ

По словам Шапошникова, от смены арендаторов первыми пострадали продавцы. Со стоимости 100 рублей за место им подняли цену в 8-10 раз. Соответственно, страдают и покупатели – выросшая ставка отразилась на цене товаров.

– Я платил столько, сколько было определено договором. А они людей взяли за горло и сказали, что не будете платить, потеряете рабочее место. Уже был прецедент – продавец, отказавшийся платить огромную сумму (более 300 тысяч), был изгнан с рынка, на котором проработал 16 лет, – поясняет Шапошников.

Предприниматели, работавшие на рынке, говорят, что каких-то определенных тарифов для них на ярмарке нет, а ее руководство устанавливает суммы за аренду на свое усмотрение.

– В начале сезона нас поставили известность, что мы за все лето за свои три ларька должны заплатить наперед около 160 тысяч, а если отказываемся, то теряем место на ярмарке, – рассказал КП-Крым Руслан Корниенко. – Я выступил на собрании феодосийского горсовета от имени предпринимателей и жителей поселка против изменения статуса рынка на ярмарку. За то это мне устроили показательную порку, лишив торговых мест мою супругу. Остальным предпринимателям осталось только молчать.

Все, что остается предпринимателям и бывшему арендатору рынка, надеяться, что суд встанет на их сторону.

– Я прошу дать правовую оценку действиям чиновников и остановить этот беспредел, так как на лицо рейдерский захват рынка, который прикрывают власти, – полагает Шапошников

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