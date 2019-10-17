2019-10-17T17:41:20+03:00
Общество

«Комсомолка» подвела итоги ежегодного конкурса «Мэри Поппинс-2019»

Победителей поздравила лично министр образования республики Наталья Гончарова
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Читатели КП-Крым выбрали троих лучших воспитателейЧитатели КП-Крым выбрали троих лучших воспитателейФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
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КП-Крым совместно с Министерством образования, науки и молодежи республики подвела итоги фотоконкурса «Мэри Поппинс-2019». Участниками стали 56 воспитателей.

Победительницей стала Вероника Пилюгина, воспитатель детского сада «Радуга» в пгт Зуя Белогорского района. За нее проголосовало 22 895 человек.

- Я работаю первый год. Больше всего радуют улыбки детишек и их желание приходить именно ко мне. В будущем хочу получить дополнительное образование и стать логопедом, - делится планами победительница.

Вероника Пилюгина получила 22 895 голосов. Фото: личный архив

Вероника Пилюгина получила 22 895 голосов. Фото: личный архив

Второе место заняла воспитатель детского сада «Красная шапочка» в Раздольненском районе (поселок Новоселовское) Ульяна Шевченко. За нее отдали свои голоса 14 663 человека.

За Ульяну Шевченко проголосовали 14 663 человека. Фото: личный архив

За Ульяну Шевченко проголосовали 14 663 человека. Фото: личный архив

- Я родом из Алтайского края, подключила к голосованию всех родственников и не только. Даже ученики академии, в которой работает мой брат заместителем директора, заходили на сайт КП, чтобы меня поддержать, - призналась Шевченко.

Третье место у Ирины Свеженцевой, воспитателя детсада «Солнышко» в Алуште. Современная «Мэри Поппинс» получила 13 982 голоса.

Ирина Свеженцева получила 13 982 голоса. Фото: личный архив

Ирина Свеженцева получила 13 982 голоса. Фото: личный архив

Победителей конкурса «Мэри Поппинс-2019» поздравила лично министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Им вручили памятные дипломы, канцелярские товары от сети магазинов «Радуга», а победителю достался приятный бонус - сертификат на отдых в одном из крымских отелей.

- Поздравляю победительниц конкурса «Мэри Поппинс - 2019». Предлагаю всем воспитателям подумать, как повысить престиж нашей профессии, - призвала министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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