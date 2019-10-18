2019-10-18T12:41:50+03:00
Общество

Путешествие в мир ярких красок

Программа Eyestour от Клиники 3Z специально для жителей Крыма
Иван ЕГОРОВ
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Для восстановления зрения в арсенале 3Z самые новые методыДля восстановления зрения в арсенале 3Z самые новые методы
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На рынке туристических услуг России появилось множество новых направлений по медицинскому туризму. Это особенно актуально для огромного потока граждан из соседних республик и государств. Жители Крыма, имеющие проблемы со зрением, теперь могут приехать в Краснодар и обратится в клинику 3Z («Три-З»). Именно для этих целей была создана программа Eyestour, благодаря которой можно пройти бесплатную диагностику и сделать лазерную коррекцию зрения со скидкой 10%.

Стоит ли делать коррекцию?

Возможно, вы считаете очки своим ярким аксессуаром, но даже самые лучшие оправы мировых брендов не способны заменить ощущение свободы от четкого и яркого восприятия красок окружающего мира. Своими глазами, не отягощенными никакими приспособлениями. Которые не запотевают зимой в теплом помещении, и которые не нужно прятать от внезапного дождя или снега. Контактные линзы тоже не лучший вариант – обладатели чувствительных глаз с этим согласятся. Клиника 3Z («Три-З») дарит возможность избавиться от всего этого тем, кто не боится сделать первый шаг к хорошему зрению и преодолеть любое расстояние.

Что такое коррекция зрения в 3Z («Три-З»)?

Это быстрая процедура, которая исправляет форму роговицы, делая глаз идеальной оптической системой. Процесс восстановления после такой процедуры занимает минимальное количество времени, особенно если выбрать самый современный метод коррекции – ReLEx SMILE.

Клиника готова помочь своим пациентам не переживать по поводу организации поездки и предложить услуги партнерского турагентства по покупке билетов и бронированию гостиницы. Что касается непосредственно технологии восстановления зрения, то ее подберет офтальмохирург совместно с пациентом после бесплатной полной диагностики.

Для восстановления зрения в арсенале 3Z самые новые методы – от малоинвазивных вмешательств, после которых можно садиться за руль буквально на следующий день, до более сложных операций. Последние предназначены для пациентов с серьезными патологиями роговицы, когда снижение зрения достигает -30 диоптрий.

Клиника 3Z («Три-З» приглашает крымчан воспользоваться возможностью и избавиться от проблем со зрением уже сегодня!

Подробности на сайте клиники http://eyestour.com/correction/krasnodar,

или по телефону 8 800 100 13 03

ООО «Три-З». Лицензия ЛО-23-01-012875 от 1 ноября 2018 года

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