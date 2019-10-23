2019-10-21T13:08:17+03:00
Общество

Севастопольцы «50+» учатся искать IT-решения для бизнеса

Жители Крыма предпенсионного возраста получают новые профессии по федеральной программе WorldSkills Russia
Надежда ДАЦЮК
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После обучения Галина Кудряцева хочет стать бизнесменом. Фотография из личного архива.После обучения Галина Кудряцева хочет стать бизнесменом. Фотография из личного архива.
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В Севастопольском государственном университете приступила к обучению вторая группа людей старшего возраста. Они пришли осваивать новые знания в области «IT-решения для бизнеса на платформе 1С» по международным стандартам WorldSkills. Программа обучения подготовлена по заказу Министерства труда.

- Радует, что обучение бесплатное, - говорит «студентка» Галина Кудрявцева. О том, что можно получить дополнительные навыки узнала от знакомой. У меня дети взрослые, все мобильные, компьютерные. И мне хочется общаться с ними на одном уровне, идти в ногу со временем.

По профессии Галина Ивановна парикмахер. Занимается любимым делом много лет. В будущем хочет стать предпринимателем.

- Для того, чтобы быть успешным бизнесменом, нужно хорошо владеть компьютером, программой 1С и другими навыками, - уверена Кудрявцева. - Потому считаю, что это обучение для меня очень полезно, хоть я и с компьютером пока на «вы».

Ее соседка по парте Ирина Мардар узнала об обучении и решила стать востребованной на рынке труда.

- Сейчас работаю бухгалтером и менеджером в сфере услуг, - говорит Ирина. - Программу 1С знаю, но на пользовательском уровне. А здесь мне дают расширенные знания. Так что полученные навыки пригодятся не только в текущей работе, но и станут «спасательным кругом», если вдруг будут жизненные проблемы. Мы учимся для того, чтобы быть на плаву.

Направление, которому обучают в СевГУ людей старшего возраста, выбрано неслучайно. В прошлом году университет занял второе место на вузовском чемпионате по компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С».

- Недавно началось обучение у второй группы людей предпенсионного возраста, - говорит Михаил Майстришин, доцент кафедры приборной системы и автоматизации технологических процессов, руководитель движения WorldSkills в СевГу. - Мы уверены, что можем дать хорошие знания. Студенты получают не только навыки эксплуатации 1С, но и учатся разработке программных продуктов.

Обучение продлится три недели. График достаточно плотный - группа занимается каждый день после 18.00 и до 21.00, кроме воскресенья.

- Некоторые студенты неуверенно чувствуют себя за компьютером, - рассказывает преподаватель дисциплины, заведующий базовой кафедры корпоративных информационных систем Виктория Шевченко. - Другие владеют программой 1С. Они пришли, чтобы получить знания в области программной разработки и усовершенствовать пользовательские навыки. Конечно, в этом есть сложность. Но уверена, что подберу ключик к каждому.

После обучения и успешной сдачи практического экзамена кроме свидетельства выдается скиллс-паспорт- документ международного образца, уважаемый российскими работодателеми.

ВАЖНО

В ноябре в Севастополе наберут новую группу для осваивания компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С». Чтобы стать одним из участников программы обучения предпенсионеров, нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru

Всего в России доступно 122 компетенции – все они представлены на сайте федеральной программы переобучения граждан 50+ по стандартам Worldskills 50plus.worldskills.ru/

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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