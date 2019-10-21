2019-10-21T14:03:13+03:00
Общество

В Европу через Словению: Как россиянам получить гражданство Евросоюза

В Словении можно получить паспорта по упрощенной процедуре
Степан ОСТИНОВ
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Стоимость оформления паспорта Словении — от 6000 евроСтоимость оформления паспорта Словении — от 6000 евро
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Гражданство Евросоюза предоставляет возможность работать, осуществлять поездки, вести бизнес и учиться в европейских странах без оформления виз или дополнительных разрешений. Получение статуса гражданина ЕС происходит исключительно по процедурам, предусмотренным законодательством той или иной страны. Как правило, необходимо соответствовать условиям выбранной программы оформления гражданства и подать заявление. Также может понадобиться проживание в стране определенное количество лет, предоставление доказательства финансовой обеспеченности или прохождение языкового экзамена.

В некоторых странах ЕС предусмотрены упрощенные варианты получения паспорта. Возможность оформления гражданства доступна не только состоятельным лицам при инвестировании крупной суммы в экономическое развитие европейского государства, но и каждому, кто сможет документально подтвердить территориальную или этническую принадлежность. При выборе программы получения гражданства Словении по происхождению для получения статуса гражданина Евросоюза заявитель имеет право сохранить действительным свой родной паспорт.

Гражданство Словении по происхождению — оптимальный способ получения гражданства Евросоюза

Гражданство по происхождению или репатриации является распространенным способом получения гражданства в Европе среди граждан России и стран СНГ. Если один из родственников — отец, мать, бабушка, дедушка, а в некоторых случаях, прабабушка и прадедушка — был гражданином европейской страны или находился определенное время на территории нынешних государств ЕС, и вы документально подтвердите данный факт, то сможете относительно быстро и на упрощенных условиях стать европейским гражданином. Для граждан РФ право оформления гражданства по происхождению предусмотрено в Словении.

Условия:

Стоимость оформления — от 6000 евро

Сроки получения — от 3 месяцев

Требования к заявителям — совершеннолетний возраст, отсутствие судимости

Условия оформления — подтверждение этнической принадлежности

Законные основания для получения гражданства Словении

Паспорт Словении могут получить потомки до 4 поколения

В Республике Словения законодательством определена возможность получения паспорта по упрощенной процедуре. Согласно статье 12 Закона о гражданстве, рожденные или проживающие на словенской территории лица и их потомки до 4 поколения могут восстановить статус гражданина Словении. Процедура репатриации исключает необходимость длительного проживания в стране до или после получения гражданства и позволяет сохранить действительным текущий паспорт.

Чтобы получить паспорт Словении по упрощенной программе необходимо:

Помощь в получении гражданства Словении

Независимо от выбранной процедуры оформления статуса гражданина ЕС необходима помощь профессионалов. При поддержке компании Passportes вы гарантированно получите второе гражданство Евросоюза. Для подбора и успешной реализации программы иммиграции свяжитесь со специалистами по указанным контактам:

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