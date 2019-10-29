2019-10-29T18:28:32+03:00
Общество

«Отдамся в рабство. Недорого»: 5 необычных объявлений Крыма

Что предлагают жители полуострова на сайтах бесплатных объявлений
Виктория ТАЛЬБЕРГ
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На сайтах объявлений чего только не найдешьНа сайтах объявлений чего только не найдешьФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В интернете купить и продать можно абсолютно все, не выходя из дома. «КП-Крым» составила рейтинг самых необычных товаров и услуг, которые крымчане предлагают на одном из популярных сервисов бесплатных объявлений.

9 ЯЩИКОВ ПРОТИВОГАЗОВ

Житель Симферополя Николай предлагает 9 ящиков противогазов за 6 тысяч рублей. В магазине средняя стоимость одного экземпляра - около трех тысяч. Почему он так продешевил, выяснить не удалось. На наши сообщения Николай так и не ответил.

Кому противогазы недорого?

Кому противогазы недорого?

ДРУГ НА ЧАС

Если вам грустно и одиноко, а в списке контактов не нашлось никого, с кем можно провести время, то друг на час выручит вас.

«Комсомолке» удалось найти в интернете несколько подобных предложений из Крыма. Так, симферополец Александр, с 9.00 до 21.00 готов с вами общаться по телефону, гулять, ходить в кино и рестораны. Причем звонок обойдется в 500 рублей/час, а прогулка - вдвое дороже.

Прайс-лист на дружбу

Прайс-лист на дружбу

В другом объявлении феодосиец обещает, что не только составит вам копанию на вечер, но и решит любые бытовые проблемы - всего за 400 рублей в час.

Дружба теперь продается

Дружба теперь продается

ТРУСЫ «АНТИСЕКС»

Если вы хотите хранить верность мужу, то это белье поможет вам. Так утверждает его владелица, которой оно досталось по наследству. Цена вопроса - 5 тысяч рублей.

В чем оригинальность трусов? Мы спросили у продавца и оказалось, что это, мол, эксклюзивная коллекция «Victoria’s Secret», выпущенная специально для России.

Нижнее белье по наследству

Нижнее белье по наследству

ПРЕЗЕРВАТИВЫ 1979 ГОДА

Житель Алушты Михаил предлагает воспользоваться машиной времени с помощью средств контрацепции 1979 года. Окунуться в Брежневский период можно за 1500 рублей.

В СССР секса не было! Но это не точно

В СССР секса не было! Но это не точно

ОТДАМСЯ В РАБСТВО

В наше демократическое время крымчанин не прочь побыть рабом всего лишь за 120 рублей в час. По словам жителя полуострова, его объявление пользуется популярностью и спросом. Но через несколько часов после публикации, оно было удалено, а молодой человек перестал выходить на связь.

Раба не хотите?

Раба не хотите?

ИСТОЧНИК KP.RU

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