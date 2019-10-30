2019-10-30T13:23:10+03:00
Общество

В симферопольской больнице скорой помощи пока нет отопления

А 170 амбулаторий и ФАПов и вовсе используют обычные печи
Анастасия ЖУКОВА
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Отопительный сезон начался, но не для всехОтопительный сезон начался, но не для всехФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ПОДРЯДЧИК НЕ УСПЕЛ

Отопительный сезон в Крыму стартовал: с 28 числа постепенно тепло приходит в жилые многоэтажки, а социальные учреждения отапливаются еще с середины октября. Вот только, как выяснилось, не все.

Например, пока холодно в городской больнице скорой помощи №6 в Симферополе – где пациенты восстанавливаются после операций различной сложности. Медики разводят руками: начали ремонт, а подрядчик затянул со сроками.

- Срок подачи тепла в шестую больницу сдвигается по причине проведения капитального ремонта системы отопления, - рассказали КП-Крым в администрации медучреждения и заверили, что тепло ожидается в кратчайшие сроки.

Кроме того, есть проблемы с отоплением в Красногвардейской районной больнице, там ждут новый угольный котел, а в Гвардейской больнице (Симферопольский район) котлы и вовсе не установлены.

АМБУЛАТОРИИ НА ДРОВАХ

В то же время во многих районах проблемы с отоплением испытывают фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Всего на полуострове 501 ФАП и 179 амбулаторий. По данным комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения, около 170 таких объектов в селах до сих пор отапливаются с помощью твердого топлива.

- Наблюдается положительная динамика повсеместного перехода от печного отопления к электрическому и газовому (котлам, конвекторам), обустройство собственных котельных, - рассказала КП-Крым председатель профильного комитета ГС РК Анна Рубель. - В целом, ситуация удовлетворительная, однако есть ряд организационных моментов, требующих особого внимания и участия местных администраций.

В комитете порекомендовали Минздраву Крыма разработать программу поэтапного перевода медучреждений республики на газовое отопление.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Постепенно включают отопление в жилых домах по всему Крыму. Тепло подают только в те дома, управляющие компании которых готовы его принять. Так, до сих пор не топят в многоэтажках по улице Буденного в Симферополе, а также на многих улицах в центре города. В "Крымтеплокоммунэнерго" советуют жильцам жаловаться на холодные батареи в управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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