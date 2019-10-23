В Крыму впервые пройдет Международный форум дизайнеров и архитекторов

С 24 по 26 октября в выставочном комплексе «Коннект-Центр» Симферополя впервые в Крыму состоится Международный форум дизайнеров и архитекторов. Мероприятие пройдет в рамках в рамках крупнейшей выставки 2019 года в республике.

Проект, получивший свое начало в Сибири в 2018 году, уже в 2019 году прошел в Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге, собрав в общей сумме более 4500 участников, перед которыми выступили 59 спикеров из 6 стран мира. Форум считается одним из самых масштабных событий в отрасли, и проходит в столицах федеральных округов.

Такого крупного мероприятия в Симферополе еще не было. За три дня для дизайнеров и архитекторов Крыма выступят около 20 спикеров проекта FORUM RUSSIA, эксперты и специалисты отрасли из Кипра и России.

За три дня для дизайнеров и архитекторов Крыма выступят около 20 спикеров проекта FORUM RUSSIA

Немаловажно, что вход на Форум бесплатный, по предварительной регистрации.

Исключительный принцип проекта: все спикеры впервые выступают в городе проведения. А это значит, что Симферополь на время выставки» Крым Констракт 2019» станет столицей дизайна и архитектуры!

Уже сегодня можно сказать о повышенном внимании к событию со стороны сообщества дизайнеров и архитекторов полуострова.

Для удобства участников Форума в пространстве Выставочного комплекса Коннект Центр будет создан конференц-зал на 500 мест с большими LED-экранами и концертным звуком. Всё дело в том, что мероприятия проходят с элементами шоу-программ, а ведущей выступит Вероника Ковалева (дизайнер-архитектор, эксперт федеральных интерьерных ТВ-проектов)

Лекции, мастер-классы, живое общение, вдохновение, розыгрыши призов от партнеров Форума и многое другое — всё это Международный форум дизайнеров и архитекторов.

В рамках Форума состоится Дискуссия «Политика в сфере дизайна. Крым», на котором будут подниматься вопросы развития региональной системы дизайна и ее позиционирования как креативного бренда «Сделано в Крыму».

СПИКЕРЫ ФОРУМА

ДАРЬЯ ПИКОВА (Кипр - Россия) — дизайнер интерьеров, свыше 200 проектов в России, Америке и Европе, руководитель школы дизайна, более 1000 выпускников из 30 стран, один из самых крупных интерьерных блогов в инстаграм (сообщество более 400 000).

МИХАИЛ И НИКОЛАЙ ЖИЛИНЫ (Санкт-Петербург, Россия) — основатели собственного дизайн-бюро, входят в Топ-100 лучших дизайнеров России 2018 года по версии журнала AD, в сфере дизайна интерьеров более 10 лет.

АННА БОРХЕС (Москва, Россия) — редакционный директор портала Design Mate, журналист и маркетолог. Design-mate.ru — нишевое медиа о дизайне, портал, к которому профессионалы обращаются в поиске качественных, быстрых, оригинальных материалов о современных интерьерах и архитектуре, об инновациях и технологиях в дизайне, о брендах, объектах и трендах: текущих и будущих.

ВИКТОР ДЕМБОВСКИЙ (Москва, Россия) — дизайнер, историк архитектуры и дизайна. Окончил аспирантуру ТИИ МГХПА им. С. Г. Строганова, старший преподаватель Международной Школы Дизайна (IDS). Эксперт Elle Decoration Design Days, West Labs, Espocada Trend Week и т.д.

ВИТАЛИЙ СТАВИЦКИЙ (Москва, Россия) — дизайнер, Президент ООТО "Союз Дизайнеров России".

АНАСТАСИЯ КРЫЛОВА (Москва, Россия) — искусствовед, директор Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD), председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна при Московской Торгово-Промышленной Палате.

КОНСТАНТИН ЦЕПЕЛЕВ (Санкт-Петербург, Россия) — инженер-электротехник, занимается светодизайном и проектированием свыше 10 лет, популярный блогер, основатель светотехнической компании нового поколения BRIGHT BURO и одноименной школы для дизайнеров.

ЕВГЕНИЙ ТЮРИН (Москва, Россия) — президент Союза дизайнеров и архитекторов (Москва), основатель программы «Системный бизнес для дизайнеров», постоянный спикер крупных отраслевых семинаров и форумов, основатель 6 ежегодных тематических конференций для дизайнеров и архитекторов.

ВЕРОНИКА КОВАЛЕВА (Москва, Россия) — архитектор, ведущая передачи о дизайне Interior digest, эксперт передачи «Идеальный ремонт» на Первом канале для звёзд. Образование Университет Sciences Po.

ЕКАТЕРИНА КУССМАУЛЬ (Ростов-на-Дону, Россия) — юрист в сфере дизайна и архитектуры, интеллектуальной собственности и международного права, руководитель направления Design-Legal в адвокатской компании с опытом более 15 лет.

АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ (Кипр) — продюсер онлайн курсов, маркетолог, коммерческий директор проектов Пиковой Дарьи. С нуля за 2 года создал самый крупный русскоязычный Инстаграмм среди дизайнеров интерьеров с сообществом более 400 тысяч человек

ОЛЬГА СТЕПАНОВА (Симферополь, Россия) — дизайнер-график, специалист по визуальным коммуникациям и территориальному брендированию. Председатель Крымской региональной организации ООО «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ». Организатор крымских выставок, форумов и конкурсов дизайна.

ЕЛЕНА ГОЛЫНСКАЯ (Симферополь, Россия) — дизайнер интерьера, декоратор, член Союза Дизайнеров России. Сооснователь бюро архитектуры и дизайна DД. Активный участник Ассоциации «Туристический альянс Крыма». Постоянный спикер Крымских специализированных семинаров и форумов для отельеров и рестораторов.