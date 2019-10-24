Крымчане смогут оформить детям банковские карты

Крымчанам предлагают перевести карманные расходы детей в электронный формат. Если раньше ребенку можно было выделять только наличные, то теперь можно заказать ему собственную банковскую карту.

Оформить ее можно в любом отделении банка РНКБ для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ

Присутствие детей для процедуры оформления карточки не требуется. Нужен паспорт родителя и его банковская карта, а также свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. Дети могут оформить карту самостоятельно с 14 лет после получения паспорта. Но для этого потребуется разрешение родителя.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Бесконтактная детская карта национальной платежной системы «МИР» открывается как дополнительная к банковской карте одного из родителей. При этом не нужно перечислять деньги на счет ребенка со своей карты. Можно через интернет-банкинг установить доступную для ребенка сумму на своей карте и указать ежедневный или ежемесячный лимит. Родители могут сделать это через мобильное приложение от РНКБ или личный кабинет. Там же будет доступна информация о тратах ребенка. Кроме того, можно подключить услугу смс-информирования.

- «Детская» карта - это альтернатива наличным карманным средствам, благодаря которой дети с ранних лет будут повышать свою финансовую грамотность, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. - Ребенок самостоятельно сможет снимать наличные в банкомате, оплачивать покупки в магазине. Кроме того, в мобильном приложении РНКБ 24/7 уже реализован Детский модуль, где ребенок увидит доступные средства, выписки по снятию и покупкам по карте, сможет пополнить счет мобильного телефона и прочее.

ЧТО МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ ДЕТСКОЙ КАРТОЙ

Ребенок может расплачиваться по безналу точно так же, как и взрослый. Это настоящее платежное средство, такое же, как у его родителей. Кроме того, можно зарегистрировать карту в Mir Pay и оплачивать покупки в магазинах со смартфона. Доступна и оплата за проезд в общественном транспорте, где принимают карты «Мир».

В банке отмечают, что детям планируют прививать и другие принципы финансовой грамотности. В частности, в мобильном приложении банка юный финансист получит возможность открыть «детский» вклад. А еще - контролировать денежные поступления, расходы и сбережения.