Ни байта назад!

Первая группа необычных студентов, севших за парты в возрасте 50+, завершила обучение. Они освоили компетенцию «IT-решения для бизнеса на платформе 1С» по международным стандартам WorldSkills в Севастополе.

Обучение было бесплатным и проводилось на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) в рамках федеральной программы переобучения граждан предпенсионного возраста.

- В прошлом году мы заняли второе место по России на вузовском чемпионате по данной компетенции, потому были уверены, что сможем хорошо подготовить наших слушателей, - рассказал «КП-Крым» доцент кафедры приборной системы и автоматизации технологических процессов, руководитель движения «Ворлскиллз» в СевГУ Михаил Майстришин.

Обучение длилось три недели. Сначала слушателей знакомили с особенностями и спецификой IT-технологий. Затем группа перешла к изучению компетенции под кодом R71 - «IT -Решения для бизнеса на платформе 1С».

- Помимо изучения базового пользовательского курса, слушатели успели разработать два полноценных прикладных решения - две системы автоматизации, - отмечает преподаватель курса, заведующий базовой кафедры корпоративных информационных систем Виктория Шевченко.

По итогу обучения все студенты прошли практический экзамен. Скоро они получат сертификаты и скиллс-паспорт - новый документ международного образца, уже признанный работодателями страны.

- Экзамен длился восемь часов с перерывами, - говорит преподаватель. - Задания были построены так, что даже профессионал высокой квалификации WorldSkills может решить его, лишь приложив усилия. Но наши ученики справились - все сдали экзамен примерно на одном уровне.

Одна из «студенток» - Ирина Маслова - занимает должность директора коммерческого департамента в сфере коммуникаций и связи. На курс пришла, чтобы углубить знания.

- Я очень довольна, - говорит Ирина. - Пока что 1С не пользуюсь. Но вскоре новые компетенции могут пригодиться. Наша бухгалтерия переведет несколько задач в эту программу, а я спокойно смогу разобраться в ней.

Другие выпускники тоже довольны приобретенными навыками.

- Мне очень нравится. Задания сложные, но решаемые. Нам дали базовые знания, – рассказывает участник программы, доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» Марина Потанина. - Сейчас мы их используем и вполне справляемся. 1С я увидела другими глазами. Была в качестве ученика, эксперта. У меня получается, и это здорово!

Преподаватель курса отмечает, что возрастные студенты пришли с хорошим уровнем базовой компьютерной грамотности. Это позволило быстрее влиться в программу:

- Мои ожидания от группы обучения полностью оправдались. Вызывало опасение ведение такого курса у людей старшего возраста с разным уровнем подготовки. Но они хорошо владеют офисными приложениями, многие были связаны с IT-технологиями. Потому порог вхождения был достаточно небольшим, и всем удалось полностью погрузиться в материал.

КСТАТИ

В октябре и ноябре в Севастополе планируется набор новых групп. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте www.sevsu.ru/univers/idpo/ogpw.

Всего в России доступно 122 компетенции – все они представлены на сайте федеральной программы переобучения граждан 50+ по стандартам Worldskills 50plus.worldskills.ru/ Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Программа переобучения проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерств а труда.

Обучение бесплатно.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».