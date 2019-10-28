В Крыму пройдет V Выставка Комплексной Безопасности

V Выставка Комплексной Безопасности «Безопасность. Крым-2019» - это эффективная деловая площадка по внедрению новейших разработок в области общественной, информационной, пожарной и личной безопасности.

Одна из важнейших задач выставки – демонстрация всего спектра спецодежды, средств индивидуальной защиты, IP-решений в области безопасности, систем предупреждения об опасности, видеонаблюдения, систем контроля доступа, домофонов, сигнализаций, модулей пожаротушения, услуг по обслуживанию опасных производственных объектов и многое другое.

Фото: ЭкспоКрым

Выставка «Безопасность. Крым - 2019» широко востребован крымским сообществом, которое стремится обеспечить безопасность жизни, дома и бизнеса за счёт поддержки перспективных разработок и внедрения новых научных идей,технологий в производстве специализированной продукции.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

СИСТЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА:

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

ОХРАНА ТРУДА:

Фото: ЭкспоКрым

Дата проведения: 14-16 ноября 2019 года

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50 Гостиница «Ялта — Интурист»

Фото: ЭкспоКрым

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/bp/

Регистрация на посещение выставки: https://expocrimea.com/posetit_vistavku/

Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90

Email: info@expocrimea.com

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