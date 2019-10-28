В Ялте прошла X Юбилейная Международная Выставка Мебели в Крыму «МВМК 2019»

С 16 по 18 октября в городе Ялта, в отеле «Ялта-Интурист», состоялась X Юбилейная Международная Выставка Мебели в Крыму «МВМК 2019». На ней были собраны ведущие бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для эффективного делового общения и развития бизнеса.

МВМК традиционно определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями.

Фото: предоставлено организаторами

Экспозиция «Мебель»:

- Мебель для дома: мягкая, корпусная, спальни, мебель для детских комнат, кухни, мебель для коттеджей и дач

- Мебель для общественных учреждений: офисная, для баров, ресторанов, санаторно-курортного комплекса, учебных заведений

- Эксклюзивная мебель: элитная, в авангардном стиле, авторская, плетеная, кованая

- Винтажная мебель

Фото: предоставлено организаторами

Экспозиция «Оборудование и комплектующие»:

- Оборудование для производства мебели

- Комплектующие материалы

- Программы автоматизации мебельного производства

- Механизмы трансформации

Экспозиция «Дизайн интерьеров»:

- Декоративное освещение

- Современные материалы в создании интерьера

- Ткацкие изделия: ковры, гобелены, панно

- Картины, сувениры

Фото: предоставлено организаторами

На выставке были представлены коллективные стенды 5 областей:

- Брянской области

- Воронежской области

- Краснодарского края

- Кировская область

- Ставропольский край

Также, прошел смотр образцов мебели и её компонентов, и отборочного тура XIV всероссийского конкурса на соискание Международной премии в области индивидуального дизайна мебели"Золотая кабриоль".Особого внимания удостоилась компания «Макс».

Состоялась конференция PRO Дизайн,при поддержке коммуникационного агентства ArchDialog, где выступили ведущие медийные дизайнеры, известные своими уникальными, инновационными и модными проектами ( Мила Колпакова, Сергей Трегубов). Модератором выступила руководитель коммуникационного агентства ArchDialog Светлана Котлукова.

Помимо этого, состоялся круглый стол «Тенденции и перспективы развития рынка дизайна Крыма», где была создана Ассоциация Дизайнеров Крыма, и избран ее руководитель - Нина Романюк.

КОНТАКТЫ: Дата проведения:16-18 октября 2019 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, отель «Ялта Интурист».

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