В Ялте прошла X Юбилейная Международная Выставка Мебели в Крыму «МВМК 2019»
С 16 по 18 октября в городе Ялта, в отеле «Ялта-Интурист», состоялась X Юбилейная Международная Выставка Мебели в Крыму «МВМК 2019». На ней были собраны ведущие бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для эффективного делового общения и развития бизнеса.
МВМК традиционно определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями.
Фото: предоставлено организаторами
Экспозиция «Мебель»:
- Мебель для дома: мягкая, корпусная, спальни, мебель для детских комнат, кухни, мебель для коттеджей и дач
- Мебель для общественных учреждений: офисная, для баров, ресторанов, санаторно-курортного комплекса, учебных заведений
- Эксклюзивная мебель: элитная, в авангардном стиле, авторская, плетеная, кованая
- Винтажная мебель
Фото: предоставлено организаторами
Экспозиция «Оборудование и комплектующие»:
- Оборудование для производства мебели
- Комплектующие материалы
- Программы автоматизации мебельного производства
- Механизмы трансформации
Экспозиция «Дизайн интерьеров»:
- Декоративное освещение
- Современные материалы в создании интерьера
- Ткацкие изделия: ковры, гобелены, панно
- Картины, сувениры
Фото: предоставлено организаторами
На выставке были представлены коллективные стенды 5 областей:
- Брянской области
- Воронежской области
- Краснодарского края
- Кировская область
- Ставропольский край
Также, прошел смотр образцов мебели и её компонентов, и отборочного тура XIV всероссийского конкурса на соискание Международной премии в области индивидуального дизайна мебели"Золотая кабриоль".Особого внимания удостоилась компания «Макс».
Состоялась конференция PRO Дизайн,при поддержке коммуникационного агентства ArchDialog, где выступили ведущие медийные дизайнеры, известные своими уникальными, инновационными и модными проектами ( Мила Колпакова, Сергей Трегубов). Модератором выступила руководитель коммуникационного агентства ArchDialog Светлана Котлукова.
Помимо этого, состоялся круглый стол «Тенденции и перспективы развития рынка дизайна Крыма», где была создана Ассоциация Дизайнеров Крыма, и избран ее руководитель - Нина Романюк.
КОНТАКТЫ: Дата проведения:16-18 октября 2019 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, отель «Ялта Интурист».
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