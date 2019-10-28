В Крыму пережившие инсульт получили шанс вернуться к привычной жизни

Просторное помещение на четвертом этаже городской больницы №7 в Симферополе поделено ширмой на две зоны.

По одну сторону – мебель, посуда и кухонная бытовая техника, а по другую – унитаз, ванная и раковина.

Санитарная зона.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Это – вторая в России эргокомната, предназначенная для реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Люди, которые перенесли это тяжелое заболевание, зачастую больше не могут делать обычные бытовые вещи: держать вилку, открывать шкаф, чистить зубы. Утраченные навыки часто можно вернуть, но для этого нужно заниматься с пациентом.

Обычно это ложится на плечи родственников, вот только у членов семьи может не быть достаточно знаний, умений и даже банально – свободного времени, чтобы помочь человеку восстановиться после инсульта. А у одиноких и вовсе никаких шансов вернуться к нормальной жизни.

С появлением эргокомнаты у крымских пациентов теперь есть возможность пройти полноценную реабилитацию в сопровождении профессионалов.

- С перенесшими инсульт работает целая команда медиков, прошедших специальное обучение, - рассказала КП-Крым Лариса Корсунская, профессор, главный внештатный специалист невролог Минздрава РК. – Инсульт – это серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности. И главная наша задача - вернуть пациентов к полноценной жизни, чтобы они могли себя обслуживать и не стали обузой для близких.

Для столовых приборов используются специальные насадки.

В эргокомнате больных заново учат пользоваться столовыми приборами и бытовой техникой, принимать ванну и даже развивают мелкую моторику пальцев с помощью пластилина и фломастеров.

Уголок для творчества.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Уголок для творчества устроили у окна, где больше света.

Программа реабилитации для каждого больного индивидуальная, все зависит от тяжести перенесенного инсульта.

Пациентов с инсультами принимают в Крыму шесть первичных сосудистых отделения (в Симферополе, Евпатории, Ялте и Джанкое, Керчи и Феодосии). В Республиканской больнице имени Н.А. Семашко открыт региональный сосудистый центр. Все центры оснащены самым современным оборудованием и соответствуют всем российским и мировым стандартам.

Это вторая в России эргокомната.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Эргокомната в Симферополе – второе такое лечебное подразделение в Российской Федерации. Первая была открыта весной 2019-ого в Москве. Крымскую эргокомнату открыли на частные средства - благодаря поддержке Всероссийского фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» и международной фармацевтической компании.

ВАЖНО

Как распознать инсульт?

Первые 4,5 часа после инсульта – критичные, за это время важно доставить пострадавшего в больницу, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Признаки инсульта:

- Внезапно нарушилась речь

- Походка стала неустойчивой

- Начался паралич конечностей

- Перекосилось лицо

Заметили эти симптомы? Нельзя терять ни минуты! Срочно вызывайте «скорую»: звоните «103» по мобильному или «03» по стационарному телефону.

- Нужно, чтобы все, включая детей, знали первые признаки болезни. Ведь возможно, когда с бабушкой или дедушкой случиться инсульт, рядом будут лишь несовершеннолетние внуки, - подчеркивает главный внештатный невролог Минздрава РК Лариса Корсунская.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как избежать инсульта?

1.Больше двигайтесь. Каждый день нужно гулять не менее 40 минут.

2.Откажитесь от курения.

3.Питание должно быть здоровым: употребляйте овощи, рыбу, поменьше ешьте жареного, жирного, сладкого. Принимать пищу нужно часто и небольшими порциями.

4.Следите за своим весом.

5.После 40 лет обязательно контролируйте свое давление. Если показатели повышенные, то нужно обращаться к врачу за консультацией. Возможно, вам показан прием медикаментов, которые смогут держать его в норме.

ЦИФРА

7000 человек ежегодно переносят инсульт в Крыму.

Всего в Российской Федерации свыше 400 тысяч больных каждый год, а в мире таких – 7 миллионов.