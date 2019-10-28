2019-10-28T16:46:40+03:00
Общество

Отопительный сезон в Крыму стартовал, но не для всех

«Комсомолка» узнала, куда обращаться, если в квартире все еще холодно
Галина КОВАЛЕНКО
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Жители Симферополя, чтобы не замерзнуть включают электроприборы.Жители Симферополя, чтобы не замерзнуть включают электроприборы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым с 28 октября официально начался отопительный сезон, но пока не для всех. Так, по сообщениям местных жителей, батареи холодные во многих районах Симферополя: в многоэтажках близ железнодорожного вокзала, на улицах Лексина, Беспалова, в поселке Грэсовский. Зато потеплело в квартирах жителей микрорайона Пневматика.

- Сегодня мы дали тепло на все объекты, - заверил корреспондента КП-Крым Юрий Якубенко, пресс-секретарь госпредприятия «Крымтеплокоммунэнерго», которое обогревает три четверти объектов региона. – Задача нашей компании - довести тепло до дома, а вот дальше уже МУПы и управляющие компании, отвечающие за многоквартирные дома, должны были подготовить отопительную систему и открыть нужные вентили, чтобы горячая вода начала поступать в жилье. Поэтому жителям нужно обращаться в обслуживающие компании.

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» - крупнейшая в регионе компания, производящая тепло. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» - крупнейшая в регионе компания, производящая тепло.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ранее в горадминистрации Симферополя отметили, что тепло подадут только в те дома, у которых есть акты готовности систем центрального отопления.

Единой горячей линии по поводу отопления у «Крымтеплокоммунэнерго» нет. Жителям нужно звонить в местные подразделения компании.

Телефоны ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»:

Симферополь

приемная: 8(3652)53-41-87

аварийная служба: 8(3652)53-40-96, 8(3652)22-19-80, +7(978)91-91-033

Алушта:

приемная: 8(36560)58-405

аварийная служба: 8(36560)58-009

Ялта

приемная: 8(3654)39-68-74

аварийная служба: 8(3654)25-50-66;

8(3654)25-50-87

Феодосия

приемная: 8(36562)7-67-12

аварийная служба: 8(36562)7-67-11, 8(36562)4-25-27

Евпатория

приемная: 8(36569)2-58-94

Телефон аварийной службы: 8(36569)3-25-63

Джанкой

приемная: 8(36564) 3-32-88

пгт. Раздольное

приемная: 8(36553)91-303

аварийная служба: 8(36553)91-298

Керчь

приемная: 8(36561)5-42-80

аварийная служба: 8(36561)4-14-33

ВАЖНО

«Горячая линия» Министерства ЖКХ Республики Крым: +7-978-832-95-95

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 15 октября в Крыму уже отапливают социальные объекты вроде школ и больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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