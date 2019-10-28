2019-10-28T18:26:58+03:00
Общество

Севастопольские вина взяли 15 наград на международном конкурсе

Шампанское завода «Золотая Балка» признано лучшим игристым вином России
Степан ОСТИНОВ
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Игристое вино ZB Wine Moscato удостоилось Золотой медали и «Кубка Льва Голицына».Игристое вино ZB Wine Moscato удостоилось Золотой медали и «Кубка Льва Голицына».
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В Крыму 26 октября прошел IX ежегодный Всероссийский саммит виноделов. В рамках саммита впервые был организован престижный Международный винный конкурс имени Льва Голицына - Lev Golitsyn Internetional wine competition.

В последний раз форум подобного уровня проходил в Крыму полвека назад.

Международное жюри представляли ведущие мировые винные критики и эксперты из разных стран.

Дегустации проводились в несколько этапов в соответствии. На суд экспертов были представлены 400 образцов от производителей из 20 стран. Российские вина соревновались за победу в семи отдельных номинациях. Самым достойным российским винам присуждался титул «Лучшее вино года» с вручением «Кубка Льва Голицына».

Международное жюри представляли ведущие мировые винные критики и эксперты из разных стран.

Международное жюри представляли ведущие мировые винные критики и эксперты из разных стран.

Для севастопольской агрофирмы «Золотая Балка» I Международный конкурс им. Льва Голицына стал по-настоящему триумфальным. Вина предприятия получили награды во всех номинациях конкурса: золото, 5 серебряных медалей и 5 бронзовых!

В номинации «Лучшее игристое вино России-2019», сделанное методом шарма, победило полусладкое розовое игристое вино ZB Wine Moscato. Оно удостоилось Золотой медали и «Кубка Льва Голицына». Серебряными медалями эксперты наградили вина ZB Wine Riesling, Шардоне Балаклава, Балаклава Саперави Резерв, Балаклава Локо Чимбали, Балаклава Локо Чимбали, Балаклава Каберне Совиньон Резерв, Балаклава Мерло Резерв, ЗБ Вайн Саперави и Балаклава Пино Нуар Резерв.

Бронзовые медали достались винам ZB Wine, ZB Wine Spumante, ZB Wine Frizzante, «Золотая Балка» полусладкое белое и Балаклава Мускат.

- Стенд «Золотой Балки» на саммите посетили тысячи людей. Попробовав наши вина, все давали им неизменно высокие оценки, - отметила генеральный директор агрофирмы Елена Костенко. - Наши игристые вина хорошо знакомы и любимы на отечественном рынке, но сегодня мы испытываем особую гордость от того, что они получили признание у самых авторитетных международных экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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