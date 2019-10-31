Одна из крупнейших фирм-инвесторов Крыма сменила владельца

Развитие экономики регионов России уже несколько лет является приоритетной задачей внутренней политики государства, которую не раз озвучивал президент страны Владимир Путин. Особенно важна экономическая стабильность на Крымском полуострове, куда из-за санкций запада не заходят крупнейшие отечественные и зарубежные компании.

Тем не менее, отдельные крупные фирмы считают своим патриотическим долгом внести лепту в развитие крымского бизнеса, невзирая на коммерческие риски.

Одна из таких фирм - ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», которая за несколько лет стала активным участником экономического развития Крыма. За неполных 4 года компания приобрела ряд бывших государственных предприятий для обновления материально-технической базы и дальнейшего инвестирования. Так, в 2018 году ООО «УКИП» на аукционе приобрело акций санаториев «Мисхор», «Ай-Петри» и «Жемчужина». Кроме того, в конце 2018 года компания приобрела 100% акций «Крымтелекома». Стоит ли удивляться, что в 2018 компания была внесена в санкционный список США.

Своим успехом ООО «УКИП» обязана своему учредителю – бывшему начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ, генерал-полковнику Владимиру Зарицкому. Закончив 2008 году спешную карьеру в вооруженных силах РФ, он применил свой управленческий опыт в бизнесе, и в 2015 году основал ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Основным видом деятельности компании помимо строительства жилых и нежилых зданий стали капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование - в том числе посредствам инвестиционных компаний.

Преодолев успешный начальный этап развития ООО «УКИП», Владимир Зарицкий продал компанию не аффилированной группе инвесторов закрытого Паевого инвестиционного фонда (ПИФ), который в дальнейшем намерен инвестировать в экономические проекты Республики Крым.