2019-10-31T15:56:18+03:00
Общество

Одна из крупнейших фирм-инвесторов Крыма сменила владельца

Учредитель ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» продал успешную компанию паевому инвестиционному фонду
Поделиться:
Закрытый Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) в дальнейшем намерен инвестировать в экономические проекты КрымаЗакрытый Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) в дальнейшем намерен инвестировать в экономические проекты КрымаФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Развитие экономики регионов России уже несколько лет является приоритетной задачей внутренней политики государства, которую не раз озвучивал президент страны Владимир Путин. Особенно важна экономическая стабильность на Крымском полуострове, куда из-за санкций запада не заходят крупнейшие отечественные и зарубежные компании.

Тем не менее, отдельные крупные фирмы считают своим патриотическим долгом внести лепту в развитие крымского бизнеса, невзирая на коммерческие риски.

Одна из таких фирм - ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», которая за несколько лет стала активным участником экономического развития Крыма. За неполных 4 года компания приобрела ряд бывших государственных предприятий для обновления материально-технической базы и дальнейшего инвестирования. Так, в 2018 году ООО «УКИП» на аукционе приобрело акций санаториев «Мисхор», «Ай-Петри» и «Жемчужина». Кроме того, в конце 2018 года компания приобрела 100% акций «Крымтелекома». Стоит ли удивляться, что в 2018 компания была внесена в санкционный список США.

Своим успехом ООО «УКИП» обязана своему учредителю – бывшему начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ, генерал-полковнику Владимиру Зарицкому. Закончив 2008 году спешную карьеру в вооруженных силах РФ, он применил свой управленческий опыт в бизнесе, и в 2015 году основал ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Основным видом деятельности компании помимо строительства жилых и нежилых зданий стали капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование - в том числе посредствам инвестиционных компаний.

Преодолев успешный начальный этап развития ООО «УКИП», Владимир Зарицкий продал компанию не аффилированной группе инвесторов закрытого Паевого инвестиционного фонда (ПИФ), который в дальнейшем намерен инвестировать в экономические проекты Республики Крым.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
В крымском сафари-парке детеныш косули начал дружить с котом
Керченские власти призывают не участвовать горожан в шествии на Хэллоуин
В Евпатории корова упала в двухметровую яму
Крымский фестиваль #Ноябрьфест посетят 10 тысяч человек
Крымский эксперт назвал самое распространенное нарушение в сфере детского питания
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Симферополе
Целая делегация: Как семеро мужчин спасли автоледи в Севастополе
Керченский прапорщик получил срок за нападение на полицейского
В Симферополе подготовили спецтехнику по уборке снега, а на Ангарском перевале установили дежурство
В Крыму за год поймали 300 наркосбытчиков
Возить жителей Ялты будут нижегородские автобусы
Набережную возле Салгира украсят 100 новых деревьев
Авария в Бахчисарайском районе: Пострадали двое подростков
Детскую инфекционку Крыма обязали выплатить 3,3 миллиона рублей за моральный ущерб
Санатории сети «Курорты Крыма» внедряют программные системы для привлечения туристов в межсезонье
В Симферополе пройдет Фестиваль кухни народов России
Ветеринары потеряли больную собаку в Симферополе
В Крыму собрали почти 70 тысяч тонн винограда
Украинец пытался провезти в Крым запрещенные вещества
Крымские спасатели ищут пропавшего рыбака на надувной лодке
В Крыму продадут пять пассажирских теплоходов
Крымский чиновник погиб в ДТП в Подмосковье