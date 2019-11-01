Клиентка закрытого в Крыму украинского банка вернула свои деньги

Несмотря на то, что после воссоединения Крыма с РФ прошло больше пяти лет, еще не все жители полуострова получили компенсации по вкладам в закрытых с 2014 года украинских банках.

Напомним, для решения этой проблемы был создан Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), которому выделили около 60 миллиардов рублей на выплату компенсаций. На момент присоединения Крыма к России на полуострове действовало около 85 банков. Но за возмещением могут обращаться только клиенты 45 финучреждений. Их список размещен на сайте fzvklad.ru. Правда, среди них нет украинских «дочек» российских «Сбербанка», «ВТБ», «Альфа-Банка» и других.

Вкладчики закрытого в Крыму "Сбербанка" оказались в похожей ситуацииФото: Алексей ГАЙДУКОВ

- В ФЗВ за выплатой могли обращаться только клиенты тех банков, которые не выполнили обязательства перед вкладчиками. Второй обязательный момент - Банк России должен принять решение о прекращении деятельности структурных подразделений в Крыму в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя, - говорит юрист Андрей Лютов.

По 45 банкам необходимые решения были приняты. А вот клиенты дочерних структур российских финучреждений остались у разбитого корыта. Официально Центробанк не комментировал, почему такие решения не коснулись украинских дочек российских «Сбербанка», «ВТБ» и «Альфа-Банка».

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ КАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНЫМ

Заложницей ситуации стала и жительница Ялты Оксана Кравченко-Стигореско – главный представитель правозащитного комитета «Дело чести» по ЮБК. В «Альфа-Банке» у нее зависло 340 тысяч рублей. Но женщина не опустила руки и стала бороться. Лишь спустя несколько лет ей выплатили компенсацию, хоть перед этим и пришлось получить десятки отказов в региональных и федеральных судах.

Борьба была не напрасной - теперь каждый крымчанин может получить деньги в украинских «дочках» банков РФ, которые закрылись в 2014 году. И для этого не обязательно проходить все суды, как это сделала Оксана Кравченко-Стигореско.

- Я получила на руки апелляционное определение от Верховного суда Республики Крым. Там сказано, что даже если Центробанк не закрыл украинский банк, но он нарушил договор и не выполнил денежные обязательства перед вкладчиком, то АНО ФЗВ обязано принять заявление о согласии прав требований и выплатить денежные средства, - говорит главный представитель правозащитного комитета «Дело чести» по ЮБК.

Примеру Оксаны Кравченко-Стигореско теперь могут последовать другие крымчане. При обращении в АНО «ФЗВ» Оксана советует обманутым клиентам банков подавать не только документы, подтверждающие право (требование) по вкладам, но и апелляционное определение от Верховного суда РК, которое подтверждает, что даже если Центробанк не принимал решение о закрытии банка на территории Крыма, то вкладчик все же имеет право получить свой депозит.

ПРЕДЛОЖИЛИ ЕХАТЬ НА УКРАИНУ

- Первое, что я сделала - подала иск по «Альфа-банку», что они неисполнили передо мной обязательства на предмет неисполнения обязательств передо мной в Ялтинский горсуд. Банк никак не отреагировал. Тогда я подала апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма. Но и там мне отказали во всех требованиях, - делится с КП-Крым Оксана.

В банке женщине предложили поехать на Украину, чтобы забрать свой вклад. Но карта женщины уже была аннулирована. Тогда вкладчица решила подать жалобу в Президиум Верховного суда РК, и 26 сентября 2016 года дело было выиграно. Но исполнители судебного решения отказались открыть производство к иностранному банку. Тогда Оксана решила судиться с судебными приставами. И выиграла.

- Но через полгода мне прислали отписку, что у банка на территории Крыма нет никакого имущества и денежных средств, а значит взыскать в мою пользу здесь нечего, - отмечает жительница Ялты.

ДЕНЬГИ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В Фонд защиты вкладчиков Оксана обращалась 38 раз, но оттуда приходили лишь отписки. Мол, выплачивать ничего не имеют права, потому что Центробанк не принял решение о закрытии «Альфа-Банка». Тогда крымчанка обратилась в Госдуму и Совет Федерации, чтобы там приняли необходимую законодательную инициативу.

Затем Оксана подала иск в суд к Центробанку, чтобы было принято решение о закрытии украинской дочки «Альфа-банка» на территории Крыма. Но Оксане отказали. И посоветовали снова обратиться в ФЗВ.

Тогда женщина подала иск к фонду 14 марта 2017 года. Первое судебное заседание было проиграно, но вот апелляционную жалобу Оксаны удовлетворили и обязали ФЗВ выплатить компенсацию. Однако в фонде никак не отреагировали на апелляционное определение. Спустя несколько месяцев они подали кассацию на решение Президиума Верховного суда РК, а потом и в Верховный суд РФ.

- Только после того, как юристы фонда поняли, что везде получили отказ, сказали, что готовы исполнить судебное решение. Я подала им заявление о согласии прав требований, а спустя два месяца мне пришлось обращаться в прокуратуру. Потому что ничего не происходило. В общем, деньги мне выплатили только спустя 11 месяцев после вынесения судебного решения.

МНЕНИЕ

Андрей Лютов, руководитель юридической фирмы:

- Ко мне обращались вкладчики, которые не могли добиться компенсаций от АНО «ФЗВ» из-за того, что не по всем отделениям украинских банков Банком России были приняты решения о прекращении деятельности структурных подразделений в Крыму и Севастополе. По таким делам вкладчики вынуждены обращаться в суд за защитой своих законных интересов. В судах первой инстанции нет единого подхода. Одни суды отказывают в удовлетворения исков к АНО «Фонд защиты кладчиков», а другие - их удовлетворяют.

В свою очередь суды апелляционной и кассационной инстанции часто становятся на сторону вкладчиков и обязывают АНО «Фонд защиты кладчиков» осуществить в пользу вкладчика выплаты, установленные частью 1 ст. 8 Федерального Закона №39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» на основании депозитного договора заключенного между украинским банком и вкладчиком.

Шанс получить компенсацию по вкладу все же есть. Законодательство Российской Федерации с учетом судебной практики предусматривает такую возможность для вкладчиков, даже при отсутствии решения Банка России по отделению украинского банка действовавшем на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя.