Путин уволил руководителя крымского главка МЧС

Крымский главк МЧС снова остался без начальника: президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности генерала-майора внутренней службы Александра Еремеева, который возглавлял чрезвычайное ведомство.

Свой пост Еремеев занимал недолго, меньше полугода: его представили главе Крыма и личному составу 26 июня этого года.

До того, как попасть в Крым, Александр Еремеев был заместителем начальника сибирского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе.

Он уроженец Красноярского края, в пожарной охране служит с 1981 года, руководил управлением организации пожаротушения в Красноярском крае, занимал должность первого замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Еремеев сменил на должности Сергея Шахова, руководившего еще с 2014 года сразу двумя ведомствами: крымским министерством чрезвычайных ситуаций и ГУ МЧС РФ по Республике Крым. С поста руководителя крымского управления МЧС РФ Шахова уволили из-за достижения предельного возраста на службе (60 лет), а вот должность министра у Шахова осталась.

Кто теперь возглавит крымский главк МЧС - неизвестно.

У Еремеева есть четыре заместителя: Владимир Завер (временно исполняющий обязанности первого зама), Алексей Еременко (заместительь по Государственной противопожарной службе), Сергей Садаклиев (по антикризисному управлению) и Алексей Фридман (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций). Все они - полковники внутренней службы.