«Врач говорил, что все хорошо»: В груди крымчанки нашли 7 раковых опухолей

В начале мая Софья Лиличенко из Алушты узнала о своем диагнозе - гормонозависимая онкология. Питерские специалисты дают крымчанке высокие шансы на выздоровление и даже говорят, что она сможет стать мамой.

Маленькое уплотнение с вишневую косточку в своей левой груди Софья обнаружила сама. Тогда, в начале апреля, 25-летняя девушка надеялась, что образование доброкачественное. Но спустя месяц выяснилось, что это не лимфоузел, а опухоль. Причем не одна.

Девушка очень боялась онкологии, так как ее бабушка умерла именно из-за рака груди. Хотя на первом обследовании на УЗИ была обнаружена еще одна опухоль, опасения Софьи развеял медик.

- Врач на УЗИ говорил, что это не может быть онкологией, так две раковые опухоли в двух молочных железах сразу - очень редкий случай, - вспоминает Лиличенко.

Но, биопсия аргументы медика полностью нивелировала. Оказалось, что уплотнения онкологические.

Стоит отметить, что онкология у девушки не наследственная, а гормональная. Уже в середине мая Софья отправилась в Санкт-Петербург на консультацию к ведущим специалистам страны в институт имени Павлова. Там выяснилось, что опухолей не две, а семь. Медики подобрали девушке химиотерапию, восемь курсов которой позволят прооперировать Софью в ближайшее время.

- Сейчас я чувствую себя лучше, - рассказывает Софья. - Так как я хорошо переношу лечение, то и шансы дают высокие, говорят, что через лет пять я смогу родить ребеночка, а я этого очень хочу.

Операция по удалению опухолей назначена на 15 ноября, на лечение не хватает 50 тысяч рублей

Вот только на этот год квоты на операции за счет ОМС уже закончились, поэтому прооперировать крымчанку в Питере могут только платно. А это - 400 тысяч рублей. Огромная сумма для семьи из Алушты, тем более две операции уже назначены на 15 ноября.

Мать Софьи рассчитывала взять деньги в кредит, но банк одобрил лишь половину нужной суммы. Вместе с родственниками, друзьями и волонтерами, организовавшими сбор денег, Софья так и не смогла собрать всю сумму. Недостает 50 тысяч рублей.

- Я очень хочу быстрее лечь на операцию. Она как раз назначена на 15 ноября, а день рождения у меня 16-го. Буду рада любой помощи, - говорит девушка.

Софии Лиличенко назначили курсы химиотерапии. Фото: личный архив

Но даже после того, как опухоли будут удалены, следом у Софьи назначены курсы реабилитации, которые помогут вернуть ее к прежней жизни. Но и на них нужны деньги.

Желающие помочь могут связаться с Софьей лично по номеру телефона + 7(978)705-41-18.

Помочь можно и по реквизитам: Лиличенко Софья Андреевна

- Карта РНКБ: 2200 0202 1519 8492

- Карта Сбербанка: 5336 6903 2604 7208

- Qiwi кошелек: + 7 978 705 41 18