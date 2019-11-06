Чрезвычайная ситуация: Ялта погрязла в мусоре

Ситуация с мусором в Ялте достигла критической точки. Так выразился глава администрации города Иван Имгрунт во время встречи с общественниками.

- Дело в том, что население не несет ответственности за несанкционированный выброс мусора, - объясняет Имгрунт.

Жалобы на свалки в городе в основном касаются строительного мусора. На эти несанкционированные помойки местные жители сбрасывают и коммунальные отходы.

Контроля за вывозом строительного мусора от юридических лиц нет, потому очередной «полигон» может появиться где угодно. Излюбленные места - это крутые склоны ЮБК.

За сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из Алушты и Ялты отвечает региональный оператор «Альтфатер Крым».

- Мы занимаемся сбором ТКО в местах, утвержденных территориальной схемой. А после транспортируем мусор на полигон в Тургенево. Периодичность вывоза - ежедневно. За 2019 год мы планируем вывезти 95 тысяч тонн мусора из Алушты и Ялты. Как региональный оператор мы не отвечаем за уборку придомовых территорий, обрезку веток и так далее. Это работа коммунальных служб, - отмечает директор «Альтфатер Крым» Ольга Гуминская.

«БУДЕМ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ЧС»

Чтобы сделать город чище, глава администрации Ялты предложил поделить всю территорию ЮБК на участки, определить их границы и обозначить на карте. А после закрепить за каждой территорией ответственное предприятие, которое будет следить за чистотой и проводить уборку по необходимости.

Также Имгрунт вспомнил, как будучи главой Белореченского района принимал участие в ликвидации последствий наводнения в Крымском районе.

- Мы будем работать буквально в режиме ЧС, чтобы привести Ялту в надлежащий вид. В Крымском районе после наводнения нужно было организовать чистку дворов, восстановить обрушения. Тогда за главой каждого района были закреплены территории, чтобы навести порядок, - добавил чиновник.

ВВЕЛИ «САНИТАРНЫЕ ПЯТНИЦЫ»

С ноября в Ялте ввели так называемые «санитарные пятницы». Активисты уже расчистили центр города, подземный переход от площади Советской к магазину «Черноморец», территорию около Культурного центра, сквере имени Тараса Шевченко, а также на улицу Руданского и подземный переход к овощному рынку.

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