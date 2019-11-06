2019-11-06T14:46:52+03:00
Общество

Фотоконкурс ко дню мам: Номинация «В ожидании чуда»

Голосование продлится до 28 ноября
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Фото: Вера ЛивчакФото: Вера Ливчак
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Ежегодно в России каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. «Комсомольская правда - Крым» традиционно проводит фотоконкурс, приуроченный к этому замечательному празднику.

Номинация «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (фотографии будущих мам)

Чтобы поучаствовать в конкурсе, добавляйте снимок со своим малышом через форму ниже.

Обязательно заполняйте все поля! Без контактных данных мы не сможем оперативно связаться с победителями!

Голосовать можно 1 раз в 24 часа за любое количество участниц в каждой номинации.

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Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

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