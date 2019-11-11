В Крыму ответили авторам идеи онлайн-референдума о статусе полуострова

Украинские инициативы, касающиеся возвращения Крыма, в основном появляются по инициативе представителей различных радикальных организаций и неадекватных людей, уверен политолог Владислав Ганжара.

Напомним, 8 ноября на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением провести онлайн-референдум среди крымчан по вопросу «возвращения полуострова в состав Украины».

Автор документа отметил, что нужна электронная площадка, на которой крымчане могли бы принять участие в голосовании. За несколько дней текст петиции подписали 30 человек.

- На Украине происходит системный глубокий кризис. Очищение украинского общества от радикализма и идиотизма - непростой процесс, в котором погрязла эта страна, - отмечает политолог Ганжара.

По его мнению, инициатива не найдет поддержки как среди украинцев, так и среди крымчан.

- Документ не наберет достаточного количества голосов. Рядовых украинцев эта тема не беспокоит.