2019-11-11T12:09:47+03:00
Общество

Специалисты соцстраха расскажут о новых подходах к оказанию госуслуг в Крыму

В Симферополе пройдет круглый стол, посвященный трудовой реабилитации пострадавших на производстве и реабилитационному менеджменту
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В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы социального страхования в Республике КрымВ рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы социального страхования в Республике Крым
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Фонд социального страхования РФ совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводит круглый стол на темы «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы социального страхования в Республике Крым: новые подходы к оказанию госуслуг, профилактики производственного травматизма, финансирование предупредительных мер – как одно из мероприятий по снижению производственного травматизма, продвижение и реализация концепции Vision Zero или «Нулевой травматизм».

Участники:

1. В.Г. Потеряйко - Управляющий Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – региональное отделение Фонда);

2. С.М. Бугаёв - заместитель Управляющего (региональным отделением Фонда);

3. Л. В. Михалевский - заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым

4. Ю.С. Белова - начальник отдела страхования профессиональных рисков;

5. Н. А. Мармиль – заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков;

Ждем вас 13 ноября (в среду) в 14-30 в пресс-центре конференц-зала «Горизонт»

Адрес: г. Симферополь, ул. Турецкая, 13А

Аккредитация обязательна.

Телефон для аккредитации Мария Гамалей +7 (978)752-80-85 или по эл. почте:

mariya.gamaley@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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