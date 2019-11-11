Специалисты соцстраха расскажут о новых подходах к оказанию госуслуг в Крыму

Фонд социального страхования РФ совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводит круглый стол на темы «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы социального страхования в Республике Крым: новые подходы к оказанию госуслуг, профилактики производственного травматизма, финансирование предупредительных мер – как одно из мероприятий по снижению производственного травматизма, продвижение и реализация концепции Vision Zero или «Нулевой травматизм».

Участники:

1. В.Г. Потеряйко - Управляющий Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – региональное отделение Фонда);

2. С.М. Бугаёв - заместитель Управляющего (региональным отделением Фонда);

3. Л. В. Михалевский - заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым

4. Ю.С. Белова - начальник отдела страхования профессиональных рисков;

5. Н. А. Мармиль – заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков;

Ждем вас 13 ноября (в среду) в 14-30 в пресс-центре конференц-зала «Горизонт»

Адрес: г. Симферополь, ул. Турецкая, 13А

Аккредитация обязательна.

Телефон для аккредитации Мария Гамалей +7 (978)752-80-85 или по эл. почте:

mariya.gamaley@phkp.ru