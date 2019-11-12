Больше 700 тысяч крымчан заменили платежные карты на бесконтактные

С момента выпуска бесконтактных дебетовых карт от РНКБ их обладателями стали 760 тысяч крымчан. Больше 180 тысяч человек получили кредитные карты, сообщили в пресс-службе банка.

- После замены в первую очередь ускоряется оплата покупки, потому что карту не нужно передавать продавцу и вставлять в терминал. По мелким покупкам до 1000 рублей не нужно вводить пин-код, - отмечают в пресс-службе РНКБ.

Помимо этого, срок службы карты увеличивается, потому что она меньше подвергается механическому воздействию.

КАК ЗАМЕНИТЬ КАРТУ

Поменять платежное средство можно в любом офисе РНКБ, оформив соответствующее заявление. Его также можно заполнить в электронном виде. Процедура замены займет в среднем 5-10 минут, потому что для розничного сегмента используются карты мгновенного выпуска. Все функции останутся прежними - можно оплачивать покупки в магазинах, сотовую связь, интернет и другие услуги, получая за это бонусы. Кроме того, есть возможность привязки карты к смартфону для оплаты с помощью Mir Pay. Менять пин-код доступа можно самостоятельно через банкоматы, терминалы самообслуживания, мобильное приложение и по звонку в контактный центр.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ КОНТАКТНАЯ КАРТА У ВЛАДЕЛЬЦА НА РУКАХ

В банке отмечают, что старой картой можно пользоваться, пока не закончится срок ее действия (он указан на обратной стороне). Параллельно можно открыть новый счет с бесконтактной картой. Если же вы пришли переоформить карту, то контактную вы возвращаете в банк, и ее блокируют, а на замену выдают бесконтактную.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАРТУ УКРАЛИ

Если вы обнаружили пропажу карты, лучше заблокировать ее через личный кабинет, мобильное приложение или обратиться в ближайшее отделение РНКБ. Если вы получили SMS-сообщение о финансовых операциях по банковским картам, которые не совершали, звоните в контакт-центр Банка по бесплатному круглосуточному телефону 8 (800) 234-27-27. Оператор проверит операции по Вашей карте и заблокирует ее.