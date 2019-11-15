2019-11-15T16:05:34+03:00
Общество

Активисты попросят Путина и Аксенова выпустить из СИЗО экс-мэра Евпатории

Инициативная группа подготовила свыше 5 тысяч обращений
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Андрей Филонов. Фото: FacebookАндрей Филонов. Фото: Facebook
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Экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов уже 8 месяцев находится в СИЗО по обвинению в коррупционных преступлениях.

В октябре инициативная группа граждан объявила сбор подписей для ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест.

- Людей возмущает ход процесса, - комментирует инициативу адвокат Андрея Филонова Александр Вольвач. - Мэру выбрана строжайшая мера пресечения, и это на фоне других громких дел, где за более тяжкие обвинения отпускают под домашний арест и подписку о невыезде.

Неравнодушные к судьбе арестованного чиновника евпаторийцы начали собирать подписи через социальные сети, опубликовав обращение на своих страницах. Очень быстро стали откликаться горожане, жители других городов и районов Крыма и даже других регионов России. Без какой-либо широкой пиар-компании за несколько недель подготовили свыше 5 тысяч письменных обращений с индивидуальными контактами заявителей для обратной связи.

Вот такую стопку обращений собрали активисты. Фото: предоставлено адвокатом

Вот такую стопку обращений собрали активисты. Фото: предоставлено адвокатом

- Обращения в прямом смысле оказались увесистыми – высота стопки свыше полуметра. Весомые и фигуры, которые присоединились к народному порыву в поиске справедливости: заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Юрьевич Грачевский, почётный житель города Евпатории Виталий Владимирович Курашик, Герои России, ученые, депутаты, чемпионы России и тысячи неравнодушных горожан, - продолжает Александр Вольвач.

По его словам, все ходатайства инициаторы этого открытого обращения разошлют первым лицам страны: Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву Д.А., Директору ФСБ России Александру Бортникову, Руководителю фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергею Неверову, Главе Республики Крым Сергею Аксенову, Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке, Прокурору Республики Крым Олегу Камшилову, Председателю Верховного суда Республики Крым Игорю Радионову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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