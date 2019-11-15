Форум «Мой бизнес - Деловой Севастополь» соберет 1000 участников

В Севастополе 21-22 ноября 2019 пройдет бесплатный предпринимательский форум «Мой Бизнес - Деловой Севастополь», организованный Министерством Экономического Развития РФ и Университетом «Синергия» в рамках Федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства».

Мероприятие состоится в Доме Офицеров Флота и соберет около 1000 участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, успешные предприниматели и бизнес-сообщество Севастополя.

- Развитие бизнеса региона - важный фактор социально-экономического благополучия региона. В Севастополе зарегистрировано около 24 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе оказывается финансовая поддержка для представителей МСП. Но очень важно, чтобы предприниматели получали новые знания, мотивацию и инструменты для развития бизнеса. Мы благодарны, что Минэкономразвития и Университет «Синергия» выбрали наш регион для проведения форума «Мой Бизнес – Деловой Севастополь», - прокомментировала заместитель губернатора города Севастополя Мария Литовко.

- На форуме участникам представят самую полезную и необходимую информацию. Инструменты, полученные на форуме, будут полезны малому и среднему бизнесу Севастополя, и тем, кто хочет начать свое дело, дадут возможность принять решение – выбрать нишу и открыть свой бизнес, – рассказал вице-президент Университета «Синергия» Юрий Мурадов.

Среди подтвержденных спикеров форума: многократная чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, создатель проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный, специалист по продвижению в социальных сетях Инди Гогохия, директор по развитию группы компаний Black Star Александр Гагиев. бизнес-тренер Дмитрий Ащепков, директор коммуникационной группы Strong Дмитрий Сендеров, основатель школы YouDance Виталий Крюков и другие эксперты.

Юрий Мурадов подчеркнул, что Севастополь не случайно был выбран площадкой для проведения форума.

- У Севастополя огромный потенциал для развития малого и среднего предпринимательства: свободная экономическая зона, уникальные логистические инфраструктурные возможности. Севастополь имеет все возможности стать основными южными воротами для России. Здесь открываются большие перспективы для предпринимателей, а меры государственной поддержки должны дать к этому соответствующий импульс, - рассказал вице-президент Университета «Синергия» Юрий Мурадов.

Одноименные форумы проходят по всей стране. Севастополь станет по счёту уже 17-м городом, принимающим мероприятие на своей территории. Форумы «Мой Бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде и Кызыле и собрали более 25 тысяч человек.

Ключевой темой форума «Мой бизнес – Деловой Севастополь» станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в регионе. Кроме того, на форуме в режиме нон-стоп выступит целый ряд федеральных и региональных экспертов, успешных бизнесменов, которые поделятся своим опытом.

Бесплатная регистрация продолжается на официальном сайте: https://мойбизнес.рф/events/sevastopol